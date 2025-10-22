Lärare i tyska/SO (Vikariat)
2025-10-22
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 600 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 600 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se
och ta del av vår Vision 2025.
Vammarskolan är Valdemarsviks kommuns enda 4-9 skola med cirka 300 elever. Vi ligger centralt i Valdemarsvik med busshållplatsen för Söderköping/Norrköping precis utanför dörren men ändå nära naturen. Besökare på skolan upplever skolan som lugn, välstädad och med trevliga elever. Detta är något som vi gemensamt arbetar med kontinuerligt. Vi hoppas du vill jobba tillsammans med oss för att bibehålla det vi är bra på samt delta i vårt utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Majoriteten av tjänsten består av undervisning i tyska i åk 6-9. En mindre del av tjänsten består av undervisning i SO åk 4-6. Klassföreståndarskap ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i tyska men vi tar även emot ansökningar från obehöriga lärare. Meriterande med behörighet i SO.
Du finner glädje i att möta elever utifrån alla deras olikheter, personligheter samt förmågor och vill utmana dem att utvecklas. Du ser dig själv som en naturlig drivande kraft i att skapa bra förutsättningar för elevers lärande. Du tycker om att samarbeta och är van att bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett professionellt sätt.
Du har mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska.
Du är medveten och tydlig i ditt pedagogiska ledarskap och du har förmågan att skapa en god arbetsmiljö. Du är prestigelös, utvecklingsbenägen och vill arbeta i en skola i förändring.
Du är kreativ, initiativtagande och samtidigt strukturerad i ditt arbetssätt. Du är lugn, stabil men även flexibel.
Vi tar självklart hand om dig om du är nyutexaminerad lärare.
ÖVRIGT
Vi förbehåller oss rätten att anställa löpande under perioden innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten kan eventuellt anpassas till en lägre sysselsättningsgrad än 100%. Anställningens längd kan också komma att anpassas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285743/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431) Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Utbildning, Kultur, Fritid Kontakt
Rektor
Mathias Axelson 0123 -191 90 Jobbnummer
9569956