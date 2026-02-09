Lärare i trä- och metallslöjd
Är du en positiv och engagerad textilslöjdslärare som är redo för nya utmaningar? Nu söker vi på Karlbergsskolan en textilslöjdslärare till åk 7-9.
Karlbergsskolan är en högstadieskola med ca 400 elever och ca 50 medarbetare. Skolan ligger i Köpings centrala delar med närhet till både centrum och buss- och tågkommunikationer. Karlbergskolan har en musikprofil med ca 15 elever/ årskurs. Karlbergsskolans vision lyder "En trygg skola där alla har rätt till en bra dag och rustas för framtiden" Skolan har ett aktivt utvecklingsarbete där fokusområdena är kunskaper, närvaro, trygghet och studiero.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som slöjdlärare planerar och genomför du slöjdundervisning för elever i årskurs 7- 9. Du har ett nära samarbete med skolans textilslöjdslärare där ni arbetar med gemensamma slöjdprojekt. Du kommer att vara kontaktlärare tillsammans med en kollega för en klass.
Du bedriver en kreativ undervisning med strategier för att nå eleverna och främja deras kunskapsutveckling. Du gillar att ta tillvara på elevernas idéer. Elevernas lärande står i fokus för dig och du arbetar för att alla elever når sin fulla potential. Du arbetar med formativ bedömning och gör det tydligt för eleverna hur de kan utveckla kunskaperna.
Tillsammans med övrig personal är du med och utvecklar din arbetsplats genom idéer och förbättringsförslag.
Vi söker dig som vill arbeta med engagerade kollegor och som ser utveckling och en god arbetsmiljö som viktiga delar i arbetet.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd för årskurserna 7-9 och som har ett stort engagemang när det gäller att utveckla elevernas kunskaper.
* Du är en tydlig ledare och kan skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Du har förmåga att omsätta läroplanen och övriga styrdokument i arbetet.
* Du har en god struktur på lektionerna.
* Du tar ansvar för säkerheten i slöjdsalen samt håller en god ordning gällande sal och material.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
