Lärare i trä- och metallslöjd
2026-01-07
Åbyskolan i Lagan, som ligger i Ljungby kommun, tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har en naturskön omgivning med närhet till naturen. I direkt anslutning finns en stor idrottshall och en konstgräsplan som skapar goda förutsättningar för undervisning i idrott och hälsa.
På Åbyskolan vill vi att alla elever och medarbetare känner trygghet och positiv framtidstro, samt ges möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper för livet. Hos oss arbetar utbildad och kompetent personal, och tillsammans strävar vi efter att skapa en miljö där arbetsglädje, motivation och engagemang står i fokus.
Skolan är anpassad för olika åldersgrupper och erbjuder bland annat en cafeteria för högstadiet, med tillhörande uppehållsrum för umgänge och aktiviteter såsom bordtennis och brädspel.
Vi söker nu en engagerad och behörig lärare i trä- och metallslöjd. I tjänsten ingår även mentorskap.
Vi vill att du har höga ambitioner och en stark vilja att skapa de bästa förutsättningarna för elevers utveckling och lärande.
Som lärare hos oss ansvarar du för att planera, leda, utveckla och genomföra den pedagogiska verksamheten samt skapa goda förutsättningar för att nå målen i styrdokumenten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med en godkänd lärarexamen för undervisning i grundskolans årskurser F9, eller har en annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser att du har god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt, och trivs i ett arbetslag där höga förväntningar och kollegialt lärande står i fokus.
Du ska kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter, se möjligheter i förändringar samt lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Du värdesätter olikheter och lägger stor vikt vid att arbeta utifrån skolans uppdrag och mål. Detta innebär att du, tillsammans med övriga pedagoger, leder, organiserar och strukturerar arbetet för att skapa en trygg och stödjande lärandemiljö. Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
