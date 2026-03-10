Lärare i Svenska på högstadiet
2026-03-10
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Bohusskolan är en F-9-skola som ligger mitt i samhället Bohus.
Skolan ligger på fem minuters promenad från Bohus centrum, och nås enkelt och snabbt med kollektivtrafiken. På skolan går för närvarande 614 elever. Väljer du att arbeta på Bohusskolan, möter du dagligen engagerad och hängiven personal som tar sig an sina elever och sitt arbete med stort intresse och ansvar.
På Bohusskolan arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i Svenska i kombination med andra ämnen i årskurs 7-9. I tjänsten ingår också mentorskap på högstadiet. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument, och att du har fokus på mål, resultat och kvalitet. Du agerar självständigt och ser hur du via din undervisning utmanar eleverna på ett positivt sätt till lust att lära och möjlighet att lyckas.
Du har höga och positiva förväntningar på alla elever. Ditt förhållningssätt är motiverande och du arbetar med stort elevinflytande för att ge eleverna olika möjligheter att utvecklas. Du trivs med att möta ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Det visar du genom att din undervisning planeras, genomförs och utvärderas utifrån elevernas behov.Kvalifikationer
Du är behörig lärare i Svenska. Behörighet i ytterligare ämne är meriterande för denna tjänst.
Dessutom är du en lagspelare som gillar samverkan och ett elevdemokratiskt arbetssätt. Du har en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer med både barn, ungdomar och vuxna, och vet vikten av att bemöta elever med både "ramar och kramar"! Vi är en skola i förändring och ska alltid vara en organisation där alla barn är vårt gemensamma ansvar. En god relation till eleverna är en stabil grund för fungerande inlärning.
Du är tydlig i ditt ledarskap i klassrummet. Du är trygg i din yrkesroll gentemot barn, föräldrar och kollegor och har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt där elevens delaktighet och ansvar är en självklarhet. Du har god analytisk förmåga och strävar hela tiden efter att utveckla dig själv och lära dig hur du blir en bättre lärare. Detta är en nödvändighet då skolans värld är föränderlig.
Du är van vid att arbeta med hela processen kring barnens lärande; planering, genomförande, bedömning, utvärdering, och agerar nyfiket på och vill lära dig mer om elever i behov av särskilt stöd och hur skolgången bäst kan göras tillgänglig för barn. Du är välorganiserad både i din undervisning och i din dokumentation.
Du är lösningsfokuserad, kan utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och har höga förväntningar på dig själv och de runt om dig. Du har också god vana av och kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Tidigare arbete som lärare i de angivna ämnena är meriterande.Övrig information
Vi erbjuder en dynamisk och varierande arbetsmiljö. Du kommer att få stöd och handledning av erfarna kollegor.
