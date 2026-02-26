Lärare i svenska och mentor (vikariat)
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Vill du arbeta på en gymnasieskola där undervisning, relationer och samarbete hänger ihop?
NTI Gymnasiet Södertörn söker en lärare i svenska som vill vara med och stötta våra elever under våren.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi erbjuder ett vikariat på 50 - 80 %, 10 mars - 19 juni, med möjlighet till förlängning.
Du kommer att:
• undervisa i svenska på gymnasiet
• ha delat mentorskap för en klass
samarbeta i arbetslag och med elevhälsan kring elevernas studier, närvaro och mående.
Du får befintliga planeringar att utgå ifrån, stöd av erfarna kollegor och en kort introduktion till våra rutiner.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska (eller snart klar med din utbildning).
Vi tror att du:
är en tydlig och trygg ledare i klassrummet, med värme och humor
bygger goda relationer med elever och vårdnadshavare
kan anpassa undervisningen efter olika behov
gillar att samarbeta och dela material och idéer
är strukturerad i bedömning och dokumentation.
Du behöver inte kunna "allt" från start - viktigast är att du vill göra skillnad för våra elever och bidra i vårt gemensamma arbete.
Praktisk information
Anställningsform: Vikariat
Period: 10 mars - 19 juni
Omfattning: 50 - 80 %
Sista dag att ansöka är 20 mars (urval och intervjuer sker löpande)Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev där du berättar hur du tänker kring svenskundervisning och mentorskap.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
