Gruppledare till Öppna aktiviteter i Rosengård
2026-05-30
Vill du sprida rörelseglädje, gillar äventyr och vill ha ett meningsfullt sommarjobb? En Frisk Generation har som mål att förebygga ohälsa, främja en mer jämlik hälsa och bidra till en social delaktighet i närområdet. Vi arbetar utifrån fyra teman; mat, motion, idrott och äventyr och erbjuder barnfamiljer en aktiv fritid och verktyg för hälsosamma vanor. I sommar ska vi hålla öppna utomhusaktiviteter för barn i Körfältet och söker nu flera gruppledare till aktiviteterna.
Vad: Gruppledare
Var: Rosengård
När: cirka 3-4 timmar/vecka (tisdagar + lördagar) samt onsdagar kl 12-15 under vecka 26, 27, 28
Start: Omgående
Som gruppledare ansvarar du för att genomföra och planera fysiska aktiviteter utomhus i Rosengård med fokus mot barn 6-12 år med familj. Genom rörelseglädje och gemenskap bidrar du till meningsfull fritid i närområdet. Under sommaren kommer aktiviteterna att erbjudas onsdagar kl 12- 15 vecka 26, 27, 28 samt 2 timmar i veckan under en vardagskväll och en helgdag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och av att leda grupper. Om du talar fler språk än svenska är det en fördel. Vi vill gärna att du bor i närheten av området.
Vi tror att du är positiv och engagerande. Du kan se individers olika behov och möjligheter samt är bra på att kommunicera och på att skapa kontakt med människor med olika bakgrund. Du ska vara minst 16 år gammal. Av oss får du utbildning i En Frisk Generations metod och löpande kunskap och inspiration kring fysisk aktivitet, psykisk hälsa och mat. Du får vara en del av En Frisk Generations team med kollegor på flera orter runt om i Sverige.
Frågor om tjänsten besvaras av Louise Frisk på 070-681 93 00. Ansökan skickas till Louise@enfriskgeneration.se
men vänta inte - vi intervjuar löpande. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan! Vi eftersträvar jämställdhet, jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats. Därför vill vi gärna ha sökanden med många olika erfarenheter och bakgrunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
211 43 MALMÖ Arbetsplats
En Frisk Generation
9937808