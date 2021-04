Lärare i fritidshem till Ekängsskolan - Linköpings kommun - Förskollärarjobb i Linköping

Linköpings kommun / Förskollärarjobb / Linköping2021-04-15Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningenUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och integration. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.Om arbetsplatsenEkängens skolor består av två skolor, Bärstadskolan med årskurserna F-1 och Ekängsskolan med årskurserna 2-6. Vi har tre klasser per årskurs för 1-6, förskoleklass och sex fritidsavdelningar.På Bärstadskolan finns två fritidsavdelningar med åldershomogena grupper för elever i förskoleklass och årskurs 1. Vi har fina lokaler med bra utrymme för att dela in elever i mindre gruppkonstellationer. På Ekängsskolan finns tre fritidsavdelningar med årskurserna 2-3 och en fritidsavdelning för i elever i årskurs 4-6.Skolorna är belägna ca 6 km från centrum i en härlig miljö, nära Roxen och med skogen inpå knuten. Bussförbindelserna till skolorna är goda.I vår personalgrupp arbetar vi utifrån tydliga mål med kollegialt lärande för att fortlöpande utveckla både oss själva och vår verksamhet. Vi har en förstelärare i fritidshem som tillsammans med kollegor utvecklar och driver den målstyrda verksamheten, samt en utvecklingsgrupp där representanter för alla fritidsavdelningar ingår, allt för att få en så verksamhetsnära möjlighet att utveckla fritidsverksamheten.Vår ambition är att alla elever ska känna sig trygga, ha arbetsro och bli bekräftade i sitt lärande. För att nå dit har vi under de senaste åren exempelvis haft ett särskilt fokus på att skapa inkluderande miljöer för våra elever.Nu söker vi lärare i fritidshem till Ekängsskolan.2021-04-15Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du har ansvar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.Du kommer tillsammans med vår förstelärare i fritidshem och övriga legitimerade lärare i fritidshem att ingå i en arbetsgrupp som ses varje vecka med fokus att planera och utveckla verksamheten utifrån läroplanen. Arbetsgruppen ingår i ett forskningsprojekt som löper över 3 år, där vi tillsammans med forskare arbetar med att utveckla fritidsverksamheten. Ifous-projektet har deltagare från 7 huvudmän från olika delar av Sverige. Samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet bidrar vi till forskning kring fritidsverksamheten i stort.Du som söker har behörighet att undervisa som lärare i fritidshem eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i fritidshem innebär. Meriterande för en av tjänsterna är även behörighet att undervisa i bild.Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och är väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning. 