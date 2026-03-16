Lärare i fritidshem till Björktorpsskolan
Kom och utveckla vår skola tillsammans med oss. För dig som tycker om att möta elever och vill ge dem det bästa stödet, är detta tjänsten för dig. Med din kunskap och ditt engagemang hjälper du eleverna att lyckas i skolan och att växa som personer.
Björktorpsskolan består av två skolbyggnader, Forskaren 1 och Forskaren 2 och en stor härlig skolgård mellan. Skolan har drygt 550 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
Våra nyckelord är samarbete och samverkan. Hos oss arbetar du sällan ensam. Vi finns centralt i Eskilstuna med närhet till grönområden, tågstationen och centrum. Här satsar vi på arbetsmiljö och har en hög trivsel i arbetslagen. En inkluderande miljö med nyfikenhet och engagemang präglar vårt arbetssätt. Vi har elever som flyttar från och till Eskilstuna, vilket gör att klasserna förändras under terminen och speglar stadens kulturella mångfald.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera och genomföra verksamheten på vårt fritids för elever i förskoleklass upp till årskurs 3. Du arbetar i nära samarbete med skolans fritidspersonal för att skapa en röd tråd genom elevernas hela skoldag. Här finns stora möjligheter för dig som tycker om utvecklingsarbete att vara med och påverka den pedagogiska planeringen samt fritidshemmets fortsatta utveckling. Några dagar i veckan öppnar och stänger du fritidsverksamheten.
Tillsammans med dina kollegor planerar du aktiviteter utifrån läroplanen så att eleverna får möjlighet att lära i alla situationer, både under lektionstid och genom fritidshemmets aktiviteter. Du arbetar aktivt för att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare och bidrar till en trygg och stimulerande miljö. Vi ser gärna att du har ett intresse för rörelse- och rastaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk examen och lärarlegitimation, som ger dig behörighet att arbeta som lärare i fritidshem. Du kan också ha en pågående utbildning som avslutas inom kort. Har du erfarenhet av att arbeta enligt gällande läroplan (Lgr22) är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet och kan planera och följa upp ditt arbete. Att kommunicera med både vuxna och barn känns naturligt för dig. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling. Du är en engagerad medarbetare som har en god samarbetsförmåga och kan skapa förtroenden och lyssna in olika behov.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26771".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se
