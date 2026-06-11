Vill du bli Brings nästa tullspecialist i Halmstad?
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Polisjobb / Halmstad Visa alla polisjobb i Halmstad
2026-06-11
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Bring Cargo International växer och vi söker nu en tullspecialist med bred erfarenhet inom import och export, som vill vara med och säkerställa effektiva och korrekta tullprocesser i en nordisk och internationell miljö.
Om rollen
Hos oss får du en viktig roll där du både arbetar specialiserat med tullfrågor och bidrar operativt i vår speditionsverksamhet.
Som tullspecialist hos oss ansvarar du för att säkerställa att våra tullflöden hanteras korrekt och effektivt – både inom Norden och mot tredje land. Du kommer att arbeta nära våra speditörer, kunder och myndigheter.
Rollen innebär även att du, vid behov, stöttar i övriga speditionsrelaterade arbetsuppgifter.
Slutgiltig kandidat kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till Bring Cargo International.
Arbetsuppgifter
Hantera och kvalitetssäkra import- och exportdeklarationer
Säkerställa efterlevnad av gällande tullagstiftning och regelverk
Arbeta med tullärenden kopplade till handel inom och utanför EU
Hantering av tillfälligt lager (t.ex. tullager / temporärt lager)
Kontakt med Tullverket och andra relevanta myndigheter
Rådgivning internt och till kunder i tullrelaterade frågor
Stödja verksamheten i tullrevisioner och kontroller
Bidra operativt i speditionsflöden (bokningar, dokumentation, kundkontakt)
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en operativ miljö där tempot tidvis är högt. Du har en stark förståelse för tullprocesser och gillar att kombinera regelverk med praktisk tillämpning.
Du är kommunikativ och trivs med att ha många kontaktytor, både internt och externt.
Krav för tjänsten
Erfarenhet av tullhantering inom import och export (minst 3–5 år)
Dokumenterad kunskap om tullprocesser inom EU och handel med tredje land
Erfarenhet av att arbeta med tullsystem och tulldeklarationer
Erfarenhet av hantering av tillfälligt lager (t.ex. tullager eller temporärt lager)
God kunskap om tullagstiftning och regelverk (t.ex. UCC – Union Customs Code)
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet från speditionsverksamhet
Kunskap inom AEO (Authorised Economic Operator)
Erfarenhet av tullrevisioner eller intern compliance
Kunskap i tullrelaterade IT-system (t.ex. Tullverkets system eller affärssystem inom logistik)
Eftergymnasial utbildning inom logistik, spedition eller tull
Fler språk än engelska
Personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Strukturerad och analytisk
Lösningsorienterad
God samarbetsförmåga
Prestigelös och flexibel (då rollen även innefattar speditionsuppgifter)
God kommunikativ förmåga
Vi erbjuder
En stabil och internationell arbetsgivare inom logistik
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Kompetenta kollegor i en dynamisk miljö
Möjlighet att utvecklas inom tull och spedition
Placering i Halmstad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9960372