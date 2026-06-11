IT-specialist med inriktning IT-/verksamhetsarkitektur och utveckling
Malmö kommun / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Ref: 20261475
Är du en IT-/informationsarkitekt med utvecklarerfarenhet som har strategisk, taktisk och operativ bredd? Vill du vara med och driva digitaliseringen för dagens och framtidens välfärdsuppdrag? Har du ett stort intresse för digital transformation, verksamhetsarkitektur och trivs i en roll där du får vara länken mellan teknik och verksamhet? Lockas du av utmanande projekt med verklig samhällsnytta som behöver lösas i samspel med brukare och kollegor utifrån en kreativ och visionär inställning? Då är det här tjänsten för dig!
I Funktionsstödsförvaltningen arbetar vi tillsammans för att leverera och utveckla bästa möjliga stöd och service till personer med funktionsnedsättning. För oss innebär det att utveckla effektiva lösningar baserat på insikter om våra målgruppers behov med utgångspunkt i vårt samhällsuppdrag och de möjligheter som modern teknologi ger. Automation och förmågan att hantera och använda data för att bedriva digital verksamhetsutveckling, är helt avgörande för våra möjligheter att möta de krav som ställs på oss.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som IT-/informationsarkitekt kommer du att ha en central roll att översätta våra verksamheters behov till strukturerade, skalbara och hållbara digitala lösningar. Rollen innebär att du verkar i gränslandet mellan verksamhet, juridik och IT, med ett särskilt ansvar för att skapa struktur i systemlandskap, informationsflöden och digitala arbetssätt.
Du kommer att tillhöra Digitaliseringsenheten med mandat att tillsammans med dina kollegor ansvara för och driva digital utveckling i nära samarbete med våra verksamhetsavdelningar, deras ledningar och stadens centrala IT.
I rollen ingår bland annat att:
analysera verksamheternas behov och omsätta dessa till arkitektur, kravbilder och lösningsförslag, i nära samarbete med både interna och externa aktörer.
delta i och utveckla vårt arbete med verksamhetsarkitektur, informationsmodellering och systemkartläggning
driva utveckling av digitala lösningar som bidrar till standardisering och effektivisering av processer
planera, leda och genomföra projekt med fokus på teknisk projektledning
bidra i kravställning gentemot leverantörer och Malmö stads centrala IT-funktion
Rollen kommer att utvecklas över tid och du har stor möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt.Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk utbildning om minst 180 hp, exempelvis inom systemvetenskap, informatik, informationsarkitektur eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har:
erfarenhet av arbete med systemarkitektur, verksamhets-/informationsarkitektur eller lösningsarkitektur
god förståelse för systemlandskap, integrationer och informationsflöden i komplexa organisationer
erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till arkitektur, kravbilder och tekniska lösningar
erfarenhet att utveckla lösningar för e-tjänster, ärendeflöden, RPA, AI-agenter, osv.
kunskap och erfarenhet av projektledning och projektmetodik
goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete inom kommun, region eller annan offentlig verksamhet
modellering av information, processer och system
utveckling och programmering, low-code utveckling
mobila arbetssätt, arkitekturer och lösningar
arbete med integrationsplattformar och API:er
kunskap om informationssäkerhet och dataskydd
Vi ser att du har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt, med ett helhetsperspektiv på hur verksamhet, information och teknik samspelar.
Du är en god kommunikatör och har förmågan att målgruppsanpassa idéer och koncept, är analytisk och har förmågan att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv. Du är kreativ, tänker nytt och arbetar agilt med god teknisk förståelse för digitala lösningar, användarcentrerad utveckling och verksamhetsnytta i fokus.
Du kommer att ha en hög grad av frihet och vi förväntar oss att du tar ansvar och är självgående. Du bygger nätverk, tar initiativ och har ett lösningsorienterat förhållningsätt. Du får energi av att hitta och införa förbättringar och nya innovativa arbetssätt tillsammans med andra. Du är noggrann, strukturerad och är mån om att hålla hög kvalitet i det du levererar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Digitaliseringsenheten är placerad under avdelning Hälsa och Utveckling. I nära samarbete med våra verksamhetsavdelningar ansvarar och driver vi förvaltningens digitaliseringsfrågor samt utveckling och förvaltning av verksamhetssystem och arbetsplatser.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
I den här rekryteringen intervjuar vi löpande, och du kan kallas till intervju innan annonseringstiden har gått ut.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Enhetschef
Mats Hernvall Mats.hernvall@malmo.se +46734026064 Jobbnummer
9960371