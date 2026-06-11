Liveagent till Fortnox team Kundfaktura i Växjö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Växjö Visa alla kundservicejobb i Växjö
2026-06-11
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, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du kombinera problemlösning och kundkontakt? Som en del av supportteamet hjälper du företagare att lyckas i sin vardag och guidar kunder till smarta och effektiva systemlösningar.
Fortnox är ett av Sveriges ledande bolag inom molnbaserade affärssystem och en central aktör som hjälper tusentals företag att fungera smidigt varje dag. Där möts du av en modern arbetsplats mitt i en stark tillväxtresa!Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
I rollen som liveagent hos Fortnox hjälper du företagare och redovisningsbyråer att få en smidigare vardag. Genom telefon, chatt och mejl guidar du kunder i frågor som rör exempelvis kundfakturor, betalningsflöden och andra centrala funktioner i Fortnox system.
Fortnox erbjuder en strukturerad introduktion där du inledningsvis arbetar med telefonisupport för att bygga upp kunskap och trygghet i rollen. Därefter utökas ansvarsområdet successivt till fler kontaktkanaler och mer avancerade kundärenden.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Support via telefon, chatt och mejl
Frågor kopplade till kundfakturor och betalningsflöden
Att guida kunder i Fortnox olika funktioner och tjänster
Administrativa uppgifter kopplade till kundärenden
Att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och hög kvalitet i kundservicen står i centrum. Rollen passar dig som drivs av kundkontakt och som tycker om att lösa problem och göra skillnad för andra.
Tjänsten är på heltid med start den 1 september, med arbetstider under kontorstid.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du blir anställd av Fortnox.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är nyfiken, målinriktad och uppskattar en vardag med mycket kundkontakt. Du har en trygg och professionell framtoning och tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av service, kundsupport, butik, försäljning eller annat serviceyrke
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Intresse för ekonomi och företagande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kundkontakt via telefon
Ekonomiutbildning på gymnasie- eller universitetsnivå
Tidigare erfarenhet av supportarbete
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där engagemang, servicekänsla och viljan att utvecklas värderas högt.
Om Fortnox:
Fortnox hjälper företag att starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska lösningar för företag och redovisningsbyråer, smidig finansiering och ett ekosystem av starka partnerskap är Fortnox ett nav för företagande i Sverige. De drivs av visionen om ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.
Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Läs mer på www.fortnoxgroup.com.
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av Fortnox? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Som en del i urvalsprocessen ber vi dig att genomföra testet ADEPT-15 som finns tillgängligt i din profil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Bollgatan 3B (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kristina Cosic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9960376