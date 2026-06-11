Timanställd lagerarbetare till Vinsta Texas Food Company i Vällingby!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-11
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
Vill du ha ett fartfyllt arbete och har truckvana? Då kan det vara dig vi söker!
Vinsta Texas Food Company är ett svenskt livsmedelsföretag specialiserat på produktion av såser, marinader och färdiglagade köttprodukter. Verksamheten präglas av teamwork, högt tempo och en strävan efter att alltid leverera produkter med hög smak och jämn kvalitet.
Om tjänsten
I den här rollen kommer du att arbeta med packning, sortering och hantering av varor inom verksamheten. Arbetet innebär ansvar för att hålla ordning i lagret, följa rutiner och säkerställa att varje leverans håller rätt kvalitet. Du arbetar alltid tillsammans med andra kollegor, då inget ensamarbete förekommer.
Tjänsten är en timanställning hos StudentConsulting där du arbetar som konsult uthyrd till Vinsta Texas Food Company i Vällingby. Arbetstiderna är förlagda både på dag- och kvällstid, helger kan förekomma.
Arbetstider måndag - fredag:
07:00 – 16:00
10:00 – 19:00
12:00 – 21:00
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har en pågående utbildning eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Truckkort A och B
Anmärkningsfritt belastningsregister, kontroll genomförs under rekryteringsprocessen
Har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Har möjlighet att arbeta tidiga mornar och sena kvällar
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom lagerjobb
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av Vinsta Texas Food Company? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sorterargatan 11 (visa karta
)
162 50 VÄLLINGBY Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Gustafsson sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9960373