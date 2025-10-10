Lärare i fritidshem Skolområde Nord
2025-10-10
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Vi söker en driven och engagerad lärare i fritidshem som vill vara med och skapa en trygg, meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet för våra elever på Sankt Olofs skola.
Dina arbetsuppgifter: Du kommer att ha huvudansvar för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i våra två avdelningar utifrån läroplanen och elevernas behov, intressen och erfarenheter.
Hos oss bidrar du till en trygg och inkluderande lärmiljö där undervisning och omsorg går hand i hand.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Du förväntas ha god kunskap om verksamhetens styrdokument och arbetar utifrån dem.
Det är självklart för dig att du följer upp och reflekterar över din verksamhet. Du har ett lösningsfokuserat och en god förmåga att arbeta i såväl arbetslag som självständigt.
Du är utåtriktad och social, skapar goda relationer och samarbetar väl med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi värdesätter engagemang och intresse för utvecklingsfrågor.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag.
