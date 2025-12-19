Lärare i fritidshem på Fjärdingskolan
Borås kommun / Pedagogjobb / Borås Visa alla pedagogjobb i Borås
2025-12-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Fjärdingskolan är en tvåparallellig F-6 skola med cirka 280 elever. Vi är en trivsam skola med närhet till skog och en vacker utomhusmiljö.
Fjärdingskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts, där vi ser olikheter som en tillgång och där allas lika värde är i fokus. Vi har en stabil personalstyrka med hög behörighet där många av oss har arbetat på skolan länge. Vi arbetar målmedvetet med svenska språket, har halvklassundervisning i både svenska och matte och trelärarsystem i åk 1-3. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och arbetar målmedvetet tillsammans för att ta vara på våra elevers nyfikenhet och vilja till lärande.
Skolan har ett uppskattat bibliotek med en engagerad bibliotekarie som tillsammans med lärarna arbetar för att främja läslusten i alla årskurser. Vi har också ett tätt samarbete med Kulturskolan som bedriver all musikundervisning hos oss där våra elever bland annat får träna sig i orkesterspelning.
Lärare i fritidshem på FjärdingskolanPubliceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem har du en central roll i att skapa en lärande, utvecklande och meningsfull fritidshemsverksamhet. Hos oss erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för våra elever. Elevernas delaktighet är en central del av vårt arbetssätt och vi planerar vår verksamhet utifrån den.
Du planerar och utvecklar verksamheten utifrån läroplanen tillsammans med ditt arbetslag och övriga kollegor, där kvaliteten på fritidshemsverksamheten följs upp och utvärderas. Du arbetar för att skapa en trygg och stimulerande miljö där varje elev får möjlighet att utvecklas både individuellt och i grupp. Tillsammans skapar vi en verksamhet där eleverna känner framtidstro.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog eller legitimerad förskollärare.
För uppdraget krävs ett engagemang för att skapa en stimulerande och meningsfull tid på fritidshemmet för våra elever. Du har en kreativ förmåga och är idérik när det gäller att planera innehållet i undervisningen, och har samtidigt förmåga att arbeta strukturerat för att omvandla idéer till handling.
Du är positiv och har ett gott bemötande genom att skapa goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor. Du är en trygg ledare och förebild som brinner lite extra för att utveckla fritidsverksamheten. Som person är du ansvarsfull, har förmåga att samarbeta genom öppen kommunikation och har ett inlyssnande förhållningssätt, men också förmåga att arbeta självständigt.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Louice Eriksson 033-358039 Jobbnummer
9654421