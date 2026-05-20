Lärare i fritidshem/fritidspedagog
2026-05-20
Sudrets skolområde täcker Södra Gotland och består av fyra F-6 skolor och en F-9 skola, Garda, Stånga, Havdhem, Öja och Högby.
Tjänsten gäller Garda skola som är en F-6 skola med ca 15 anställda och 100 elever, du kommer att tillhöra fritidshemmets arbetslag. Vi har ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat.Publiceringsdatum2026-05-20Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem arbetar du tillsammans med kollegor i arbetslaget för att planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet utifrån Lgr22. Genom ett nära samarbete bidrar ni till en sammanhållen och meningsfull skoldag för eleverna.
Du är med och skapar en verksamhet som stimulerar elevernas lärande, utveckling och sociala förmågor. Tillsammans i arbetslaget ansvarar ni för att utveckla fritidshemmets pedagogiska innehåll och skapa en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att delta och utvecklas.
I uppdraget ingår att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i fritidshemmet tillsammans med kollegor.
Samverka med lärare och övrig personal för att skapa helhet och kontinuitet i elevernas dag.
Bidra aktivt i arbetslagets utveckling och gemensamma ansvar.
Arbeta nära eleverna och stötta deras sociala utveckling i olika sammanhang.
Samverka med elevhälsoteam i arbetet med elever i behov av stöd.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog. Erfarenhet av arbete i fritidshem är ett krav.
Du har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik lärmiljö, där eleverna är engagerade och delaktiga. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet, struktur och ett inkluderande förhållningssätt.
Du trivs med att arbeta i team och ser samarbetet med kollegor som en central del av uppdraget. För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är avgörande.
Vi söker dig som är en lagspelare som bidrar till ett positivt och professionellt arbetsklimat. Du är ansvarstagande, strukturerad och flexibel. Du vill vara med och utveckla fritidshemmets verksamhet tillsammans med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och fritidshem. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt.
