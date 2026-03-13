Lärare i fritidshem
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi 2 lärare mot fritidshem/fritidspedagoger till Östra skolan.
Vår organisation
Vår F-9 organisation består av 17 grundskolor och grundsärskola uppdelade i sju olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan. Det handlar om att ge alla elever - oavsett skola - samma möjligheter till utbildning och utveckling.
Fokus de senaste åren har varit att arbeta fram en plan för det systematiska kvalitetsarbetet samt ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt för hela organisationen. Det är viktigt för oss att det både på ledningsnivå samt verksamhetsnivå läggs tid på att arbeta med våra gemensamma frågor, därför finns det på varje skola schemalagd tid varje vecka för konferenser, utvecklingsarbete, samverkansprojekt med mera.
Östra skolan är en F-6 skola med ca 400 elever, belägen i centrala delarna av Nyköping. Skolan tillhör rektorsområde E som sammantaget består av tre skolor. Vår skola är berikad med elever från olika kulturer och med olika språk.
En framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är att vi arbetar i team där det kollegiala lärandet är en självklarhet. Det förebyggande och främjande arbetet sker tillsammans med ett väl fungerande elevhälsoteam på skolan.
Vår skola är en certifierad Generation Pep- skola som arbetar för att alla elever ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Detta ställningstagande genomsyrar hela skoldagen, genom ex rörelsepauser på skoltid och väl planerade rastaktiviteter tillika fritidstid.
Rörelse, lek och kreativa aktiviteter är en viktig del i vårt fritidshems vardag. Vi använder flitigt Nyköpings sporthall som ligger i angränsning till skolan och vi har även ett samarbete med Skol-IF. I närområdet finns också en skolskog.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som i ett team vill vara med och driva och utveckla det pedagogiska arbetet kring våra elever i fritidshemmet. Vi vill att vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har starkt tilltro till barnens kompetenser.
Som lärare i fritidshem är du delaktig i att planera, organisera och utveckla fritidshemmets verksamhet tillsammans med kollegor i enlighet med läroplanen.
Ditt huvuduppdrag är lärare i fritidshem/fritidspedagog men under skoltid arbetar du, utifrån din kompetens och erfarenhet, med elevgrupperna tillsammans med övriga pedagoger på skolan. Du samverkar också med vårdnadshavare, förskollärare, lärare, elevhälsoteam och skolledning för att ge eleverna en god utbildning. Du dokumenterar på olika sätt ditt eget och avdelningens pedagogiska arbete och resultat.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation, utfärdad av skolverket, med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem.
Vi söker dig som:
• är väl förtrogen med styrdokumenten
• har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• är en tydlig ledare i elevgruppen
• är kreativ, lyhörd och modig
• har lätt för att samarbeta och kommunicera med både vuxna och elever
• är mån om en god relation med vårdnadshavare.
• vill göra skillnad för varje barn
Vi ser att du är engagerad i ditt uppdrag, vill utvecklas i din roll som lärare i fritidshem och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem och undervisningsarbete är meriterande
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Individuell lönesättning.
ÖVRIGT
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
