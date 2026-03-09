Lärare i fritidshem
2026-03-09
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Som lärare på vårt fritidshem ansvarar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra elever.
Tillsammans med dina kollegor planerar och genomför du undervisningen på fritidshemmet och har också ansvar för att planera och genomföra skolans rastaktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår även att vara resursperson i skolans verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem kommer du att spela en central roll i våra elevers vardag och bidra till deras utveckling. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Att skapa och leda meningsfulla och stimulerande aktiviteter för barn i åldrarna 6-12 år.
- Att främja en trygg och positiv miljö där eleverna kan trivas och växa.
- Att samarbeta med kollegor och föräldrar för att bygga starka relationer och en helhetssyn på barnens lärande.
- Att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån barnens intressen och behov, samt följa upp deras utveckling.
- Att uppmuntra delaktighet, kreativitet och självständighet bland barnen samt stödja dem i att bygga vänskapsrelationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare i fritidshem eller utbildad fritidspedagog. Har du utbildning med inriktning mot idrott, bild, eller musik är det meriterande. Du är också väl förtrogen med fritidshemmets styrdokument och uppdrag.
Som person är du trygg och tydlig, något som speglas i ditt arbete. Vi ser gärna att du är en öppensinnad, positiv och lösningsfokuserad person som också har förmåga att medla och stödja elever att lösa olika uppkomna situationer. Vi söker dig som är självgående, har en god samarbetsförmåga och är duktig på att bygga relationer. Sörgärdet är en plats där både barn och personal trivs!
Vi hoppas du tycker detta låter spännande och att du vill bli en del av vår arbetsplats.
Är du intresserad av tjänsten och har erfarenhet av liknande arbete, men har inte den utbildning vi efterfrågar? Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst och önskar dig därför välkommen med din ansökan om du upplever att uppdraget speglar dig.Anställningsvillkor
Vi söker dig som vill göra skillnad i våra elevers liv och bidra till en positiv och inspirerande lärmiljö. Du kommer att arbeta i en stimulerande fritidsverksamhet där du får möjlighet att sätta din prägel och bidra med din kreativitet.
Som lärare i fritidshem förväntas du ha en stark samarbetsförmåga och vara skicklig i att skapa relationer både med elever och kollegor. Du ska ha en helhetssyn och kunna se varje elevs unika behov, samt använda din kreativitet i arbetet för att utveckla stimulerande aktiviteter. Vi värdesätter medarbetare som bidrar till en inkluderande och trygg miljö där alla känner sig sedda och hörda.
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
- Pass
- Körkort
- SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
- Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
