Lärare i fritidshem
Lärare i fritidshem

Mönsterås kommun, Ljungnässkolan / Pedagogjobb / Mönsterås
2026-02-03
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
På Ljungnässkolan arbetar vi i arbetslag och du kommer att arbeta med olika lärarkategorier. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet för eleverna på fritidshemmet och i skolan.
Samarbetet mellan skola och fritids är viktigt för oss. Vårt uppdrag är att tillsammans se till elevernas behov och arbeta utifrån dom.
Som lärare i fritidshem arbetar du med barn i olika åldrar, från 6-åringar som möter skolans värld för förstagången till 12-åringar som är på väg in i högstadieåldern.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem alternativt fritidspedagog gärna med inriktning musik, bild, hem- och
konsumentkunskap eller idrott och hälsa.
Du har en klar pedagogisk insikt och har förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete.
Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling.
Du har lätt att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har en stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen.
