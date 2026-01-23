Lärare i fritidshem
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Nu växer vi - och vill ha med dig på resan.
Vår skola är i uppstarten av en ny fas och utvecklas från en F-3 skola till en F-6 skola redan vårterminen 2027. Som lärare i fritidshem får du en nyckelroll i att bygga en trygg, kreativ och meningsfull fritidsverksamhet.
I nuläget arbetar vi på Vasaskolan som är en F-3 skola som ligger centralt beläget med tre minuters gångväg från resecentrum. Här finns cirka 330 elever i årskurserna F-3, fritids och cirka 50 personal. Vi sätter eleven i centrum och arbetar för att eleverna ska känna trygghet och glädje och utveckla sina förmågor så långt det är möjligt. Våra mål är ökad måluppfyllelse, trygghet och fysisk och psykisk hälsa. Inkluderande lärmiljöer är ett aktuellt fokusområde.
På Vasaskolan är TILLSAMMANS ett centralt begrepp som genomsyrar all verksamhet.
Vill du vara med och utveckla, leda och starta upp en ny skola tillsammans med kollegor och rektorer?

Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 10 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirerar barn till nya upptäckter och intressen.
Som lärare i fritidshem så förväntas du att leda och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor på skolan. På din avdelning arbetar du med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Du ser elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaperKvalifikationer
Du som söker har en lärarlegitimation med behörighet i fritidshem.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete.
Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
