Lärare i fritidshem
2025-11-12
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Krokslättsskolan är en förhållandevis liten skola med cirka 280 elever fördelade på F-5 och är geografiskt placerad precis intill Safjället. Många av våra elever är även inskrivna på något av våra fritidshem. På Krokslättsskolan fokuserar vi på undervisning och elevernas lärande såväl som på deras välbefinnande samt sociala och emotionella utveckling. Närheten till Safjället och dess natur lockar till lek och möjligheten till bland annat utomhuspedagogik.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Som lärare i fritidshem är det du tillsammans med dina kollegor som ansvarar, driver och utvecklar fritidsverksamheten. I din roll som lärare i fritidshem ingår du i skolsamverkan som under skoldagen undervisar i de lägre åldrarna. Tillsammans med dina kollegor arbetar du i ett team där ni har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande.
Förutom kunskaper i olika skolämnen ska eleverna under den samlade skoldagen även få möjligheter att utveckla självkänsla, identitet, samspel och olika sociala förmågor. Fritidshemmets verksamhet spelar i detta sammanhang en stor roll och målet är en meningsfull fritid för alla elever.
Arbetsglädje och höga förväntningar och tydliga mål är självklara utgångspunkter för oss.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Du är trygg i din roll och du skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling under hela dagen. För att passa som lärare i fritidshem hos oss är det viktigt att du har ett stort engagemang för elevernas lärande, medskapande samt att du har en öppenhet för nytänkande. Du är inte främmande för att arbeta i olika lärmiljöer där utomhuspedagogik är en viktig del. Som person är du positiv, driven och har god kommunikativ förmåga samt förmåga att se helheter. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens.
Som lärare i fritidshem är du relationell och har ett positivt förhållningssätt till eleverna, samt ett tydligt ledarskap. Stor vikt kommer läggas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
