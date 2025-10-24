Lärare i fritidshem
2025-10-24
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Eskelhem skola
Eskelhem skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem.
I Eskelhem skola är det viktigt att alla känner sig trygga och blir sedda. Skolan utvecklar undervisningen genom att blanda teori och praktik. Vi har en underbar skolgård med skog och stora gräsytor att utnyttja till undervisning och lek. Skolan ligger 2 mil söder om Visby. På skolan har vi idag cirka 50 elever. Vi har ett eget tillagningskök med personal som lagar all mat till oss.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.gotland.se/eskelhem
Du blir en del av ett arbetslag av engagerade och kompetenta kollegor som ser att samarbete kring elevernas hela dag är en självklarhet för att skapa helhet och trygghet för både elever och de bästa förutsättningarna för lärande. Vi ser att du arbetar för att stödja elevens utveckling i sitt lärande och utveckla elevernas sociala kompetens. Dina arbetsuppgifter kommer utgöras av att bedriva den pedagogiska verksamheten på fritidshem/skola där du aktivt kommer planera och medverka till en utvecklande och meningsfull vardag för elever. Du ska på ett praktiskt sätt arbeta med skolans läroplan och stötta barnen i deras lärande. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Vem är du?
Pedagogisk utbildning som lärarutbildning eller lärare i fritidshem-utbildning krävs för tjänsten. Vi ser det meriterande om du har erfarenhet av att undervisa elever med särskilda behov.
Som person har du förmågan att se till individen såväl som gruppens behov och du ska ha förmåga till att skapa ett gott samarbetsklimat. Du ska tycka om att arbeta flexibelt och du tycker det är viktigt med elevernas inflytande.
Vikten av gott bemötande och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Vi söker dig som är lösningsfokuserad och ser möjligheter i förändringar.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Eskelhem skola
Annika Jakobsson, rektor 0498-204826
