Lärare i fritidshem
Region Gotland / Pedagogjobb / Gotland Visa alla pedagogjobb i Gotland
2026-02-16
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Västerhejde skola
Välkommen till Västerhejde skola - en arbetsplats att trivas och utvecklas på.
Västerhejde skola är en kommunal F-6-skola med fritidshem, belägen cirka fem kilometer söder om Visby, med närhet till både natur och stad. Här möts du av en skola med lång tradition och stark framtidstro, där engagemang, samarbete och elevernas hela utveckling står i centrum.
På Västerhejde skola går idag drygt 270 elever från förskoleklass till årskurs 6 och här arbetar omkring 40 medarbetare i olika professioner. Skolans storlek skapar goda förutsättningar för trygga relationer, korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi har i dagsläget tre avdelningar i vårat fritidshem som är integrerat i skolans lokaler.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Västerhejde skola har du ett viktigt och meningsfullt uppdrag i elevernas hela skoldag. Du är med och skapar en trygg, stimulerande och utvecklande miljö där undervisning, omsorg och lärande bildar en helhet. Fritidshemmet är en naturlig och integrerad del av skolans verksamhet och präglas av samarbete, engagemang och elevfokus.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att:
- komplettera skolans undervisning genom meningsfulla och lärorika aktiviteter i fritidshemmet och på skoltid.
- bidra till elevernas sociala utveckling, trygghet och lust att lära
- vara en aktiv del i skolans gemensamma värdegrunds- och utvecklingsarbete
Du arbetar utifrån läroplanen för fritidshemmet och är med och formar en verksamhet där elevernas intressen, behov och delaktighet står i centrum. Tjänsten är bred och omväxlande.
Exempel på arbetsuppgifter är:
I fritidshemsverksamheten:
- Planera, genomföra och följa upp undervisning och aktiviteter i fritidshemmet
- Skapa en strukturerad men kreativ eftermiddag med fokus på lek, skapande, rörelse och samarbete.
- Arbeta aktivt med elevernas inflytande och delaktighet, ansvara för trygga övergångar mellan skoldag och fritidshem.
I skoldagen:
- Samverka med klasslärare under delar av skoldagen
Stötta elever i klass, mindre grupp eller enskilt.
- Bidra till helhetssyn kring elevernas lärande och utveckling
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem eller har motsvarande behörighet.
Du behöver ha ett relationellt och lågaffektivt förhållningssätt där du är trygg, ansvarstagande och tydlig i ditt ledarskap. För dig ska samarbete vara som en självklar del av yrket. Du är kreativ, lösningsfokuserad och flexibel. Du vill bidra aktivt till skolutveckling och verksamhetens kvalitet. Vi vill att du har erfarenhet av att vara delaktig i arbetslagets planering, uppföljning och utveckling.
Att du kan samverka med kollegor, elevhälsa och skolledning. Att du vet vad det innebär att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för en trygg skolmiljö. Meriterande är om du deltagit i skolors värdegrundsarbete, rastverksamhet och gemensamma aktiviteter samt har erfarenhet av en god och professionell dialog med vårdnadshavare.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Västerhejde skola Kontakt
Annika Jakobsson, rektor 0498-204826 Jobbnummer
9743338