Lärare, Hedängskolan F-5
2026-03-09
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt.
finns ytterligare information om förskolan och skolan.
Hedängskolan F-5 ligger centralt i Storvik med närhet till idrottsanläggningar, bad och skog. Skolan har cirka 250 elever och omkring 35 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö. Vårt naturnära läge ger goda möjligheter till varierad undervisning. Hos oss gör vi varandra bättre.
Vi söker nu behöriga lärare inom:
* Idrott och hälsa
* GrundskollärarePubliceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som Idrottslärare planerar, genomför och följer upp undervisningen i idrott och hälsa och skapar förutsättningar för trygg och varierad rörelse där alla elever kan utvecklas.
I rollen som grundskollärare ansvarar du för undervisningen i årskurs 4 och skapar en strukturerad och tillgänglig lärmiljö som bygger på tydlighet och goda relationer. Erfarenhet eller behörighet i musik är meriterande.
Du bidrar genom att:
* Planera och genomföra undervisning
* Anpassa undervisningen efter elevers olika behov
* Bygga goda relationer i lärmiljöer och skapa trygghet
* Samverka med kollegor för att utveckla undervisning och helhet
* Skapa en god och tydlig dialog med vårdnadshavare
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela erfarenheter och ta del av varandras kompetenser
* Stötta varandra i både vardag och utvecklingsarbete
* Arbeta öppet, inkluderande och med elevens bästa i fokusKvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att möta elever utifrån deras olika sätt att lära och skapa en miljö där alla känner sig trygga. Genom att arbeta strukturerat och samtidigt vara lyhörd kan undervisningen anpassas efter situationen. Ett öppet samarbete med kollegor bidrar till att utveckla arbetet tillsammans och ger goda förutsättningar för elevernas lärande.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med behörighet i idrott och hälsa (för tjänsten som idrottslärare)
* Lärarlegitimation med grundskollärarexamen och relevant behörighet. Meriterande är erfarenhet eller behörighet att undervisa i musik (för tjänsten i årskurs 4)
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
