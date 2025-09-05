Lärare fritidshem
Region Gotland / Pedagogjobb / Gotland Visa alla pedagogjobb i Gotland
2025-09-05
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Lyckåkerskolan
Lyckåkerskolan är skolan där allt är möjligt.
Här arbetar engagerade pedagoger, bokdrakar, pedagoghundar och vår skolhamster sida vid sida. Barnen möter en innovativ och inspirerande lärmiljö som motiverar till ett lustfyllt lärande. Vi arbetar årskursvis i hemvister över hela dagen. I teamet arbetar 5-6 pedagoger med olika utbildning och bakgrund tillsammans. Dessutom finns tillgång till specialpedagog och speciallärare.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
På Lyckåkerskolans fritidshem erbjuds en verksamhet i god balans mellan kunskap, värdegrund och omsorg i respektive hemvists lokaler. Som lärare i fritidshem är du delaktig och ansvarar tillsammans med teamet för eleverna under hela skoldagen och har kunskap om dagens aktiviteter och kan naturligt följa upp och bygga vidare in i fritidshemmets verksamhet så att det blir en helhet för barnen.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog.
Du tycker om att samarbeta och arbeta i arbetslag. Du gillar att utveckla verksamheten och tycker det är roligt att tänka utanför boxen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Lyckåkerskolan Kontakt
Jörgen Norström, rektor 0498-269611 Jobbnummer
9493155