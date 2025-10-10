Lärare Fordon- och transportprogrammet
Lindeskolan erbjuder ett varierat och brett utbud av både högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Totalt har vi ca 850 elever som är fördelade på 11 nationella program och olika IM-program. Vårt Idrottscollege tillhandahåller goda förutsättningar för både elitsatsningar på idrottssidan och möjligheter till effektiva studier på samtliga nationella program.
Vi har skickliga och engagerade lärare, studiemotiverade elever och vi siktar högt. Det pågår en rad offensiva satsningar både avseende lokaler och utveckling av det pedagogiska arbetet på skolan.
Du kommer att undervisa på Fordons- och transportprogrammets personbilsinriktning med de kurser som är aktuella för denna inriktning.
Planera, genomföra och efterarbeta undervisningen och vara mentor, vilket bland annat innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elevernas studier. Samarbete med övriga lärare i programarbetslaget är självklart. Ansvara för material och undervisningslokaler ingår i uppdraget.
I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande.Kvalifikationer
Behörig lärare med erfarenhet från personbilsbranschen.
Du bör ha dokumenterad behörighet/branschutbildning som finns inom yrkesområdet personbil, med kunskap inom el- och hybridteknik.
Erfarenhet av arbete med ungdomar.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
