Lärare fjälledare, Storumans folkhögskola
Region Västerbotten, Storumans folkhögskola / Gymnasielärarjobb / Storuman Visa alla gymnasielärarjobb i Storuman
2026-03-18
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Storumans folkhögskola i Storuman
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Västerbottens folkhögskola är en del av Region Västerbotten och ett samarbete mellan Vindelns och Storumans folkhögskolor. Vi finns på sex orter: Storuman, Tärnaby, Åsele, Lycksele, Vindeln och Umeå.
Vid Storumans folkhögskola arbetar vi nära naturen och nära varandra, med en stark tradition av folkbildning och lärande genom erfarenhet.
Vår vision är att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola. Det märks i hur vi arbetar med tillit, inkludering, delaktighet och tillgänglighet - och i vår ambition att skapa en miljö där människor kan växa, både som individer och tillsammans med andra.
Fjälledarutbildningen vid Storumans folkhögskola utbildar människor som vill ta ansvar för andra i naturen på ett hållbart och säkert sätt. Här möts friluftsliv, ledarskap, säkerhet och värdskap i en utbildning där deltagarna utvecklas både som människor och som framtida yrkesutövare.
Nu växer utbildningen och vi söker två nya kollegor, en tillsvidareanställning och ett vikariat som vill vara med och utveckla verksamheten framåt. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag, kollegialt stöd och en vardag som periodvis innebär längre turer med övernattning, där du leder grupper i fält.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du som lärare på Fjälledarutbildningen att undervisa inom ledarskap, mental utveckling samt det praktiska och teoretiska friluftslivet. Som utbildare arbetar du både i klassrum och ute i fält.
Arbetet innebär bland annat:
* Undervisa i teori och praktik (barmark och vinter)
* Planera och genomföra turer
* Arbeta med ledarskap och grupprocesser
* Handleda och ha coachande samtal med deltagare
* Arbeta med hållbarhet, värdskap och naturvägledning
* Tjänsten innebär periodvis arbete ute på längre turer.
Förutom att planera, genomföra och reflektera över undervisningen så coachar du deltagarna i att sätta upp mål och söka efter egna kunskaper. Du arbetar aktivt med gruppdynamik och att ta tillvara deltagarnas kompetenser. Som lärare hos oss stödjer du deltagarna i deras personliga och professionella utveckling.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha gedigen fjällvana, vara trygg i att leda grupper i naturmiljö och kunna arbeta ute på tur under längre perioder:
Vi söker dig som har:
* Dokumenterad erfarenhet av fjäll- och friluftsliv året runt
* Erfarenhet av att leda grupper i naturmiljö
* God vana av turplanering och riskbedömning
* Möjlighet att arbeta ute på tur under längre perioder
* Möjlighet att arbeta kväll och helg i förekommande fall
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom fjälledarskap eller guidning
* SVELAV-utbildning
* Erfarenhet av professionell guidning
* Utbildning i första hjälpen i vildmark (WFA/WFR)
* Erfarenhet av undervisning eller folkbildning
Vi söker en trygg och relationskompetent ledare som:
* Skapar psykologisk trygghet i grupper
* Är tydlig, varm och strukturerad
* Kan ge utvecklande feedback
* Trivs både i ledarskap och i samarbete
Du är engagerad, nyfiken och har ett intresse för att möta människor med olika bakgrund. Arbetet kräver god organisatorisk och kommunikativ förmåga samt ett lösningsfokuserat arbetssätt. Folkhögskoleerfarenhet är meriterande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Storumans folkhögskola Kontakt
Kursföreståndare
Michael Cederback 073-0962697 Jobbnummer
9805066