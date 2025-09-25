Lärare f-3 till Almekärrsskolan
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Almekärrsskolan är en grundskola F-5. Här går ca 440 elever och här arbetar ca 60 personal. Skolan ligger i ett naturskönt villaområde med skogen inpå knutarna och med ca 15 minuters promenad från pendeltåget/buss.
På Almekärrsskolan ingår du i ett arbetslag. Ni planerar gemensamt utifrån perspektivet hela barnet hela dagen och samskapar en lärmiljö där alla elever kan verka utifrån sina förutsättningar. Betoningen ligger på samarbete och samverkan. Här arbetar engagerade och utvecklingsbenägna pedagoger som driver förbättringsarbete kring undervisningen systematiskt. Det pågår ett tydligt arbete utifrån Läroplanens demokratiuppdrag med stort fokus på trygghets- och likabehandlingsarbete.
Vi är en skola som har kommit långt i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Det råder samförstånd kring vart vi är och vart vi ska. Ett gott samarbete mellan ledning, elevhälsa och arbetslag ger goda förutsättningar för våra elever att lyckas i skolan. Vi är en skola med goda strukturer och där det ges bra förutsättningar för planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs både inom arbetslaget och på skolan som helhet genom till exempel pedagogiska möten som oftast leds av våra förstelärare.
Elevhälsan börjar i klassrummet där arbetslaget har ansvar att fördela sina resurser så det kommer alla elever till gagn utifrån förutsättningar och behov. I arbetet med eleverna finns vår elevhälsa med som stöd. Elevhälsan arbetar nära arbetslagen och bedriver till exempel handledning utifrån olika elevers behov.
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i åldrarna F-3. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten. Du kommer under våren 2026 vara en del av arbetslag för åk 1. Du kommer att vara en av fyra lärare som arbetar med våra tre klasser i nämnd årskurs. Tjänsten är ett vikariat pga föräldraledighet med eventuell möjlighet till förlängning.
Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort intresse av att utveckla din undervisning genom kollegialt lärande, både inom det egna arbetslaget och på skolan i stort.Kvalifikationer
* Du är legitimerad grundskollärare med bred behörighet för att undervisa i åldrarna f-3.
* Du är inlyssnande, initiativtagande och en skicklig lagspelare.
* Du har ett positivt förhållningssätt och ser utmaningar som möjligheter.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
