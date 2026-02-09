Lärare F-3, Rydebäcksskolan
2026-02-09
Nu behöver vi förstärka vårt fantastiska team under en av våra lärares föräldraledighet! Vill du bli en del av Rydebäcksskolan?
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Rydebäcksskolan är en F-9 skola belägen en mil söder om Helsingborg. Området expanderar kontinuerligt och just nu har skolan drygt 930 elever. Skolan består av två skolhus där eleverna är uppdelade i F-4 och 5-9. Våra ledord "Tillsammans - Ambition - Kunskap - Lyckas" andas och ger mening i verksamheten.
Vi har ett förhållningssätt som utgår från att goda relationer skapar tillit och trygghet för alla. Vi utgår från att alla människor vill och kan lyckas och menar att kunskap är de förmågor som krävs för att kunna hantera situationer och lösa uppgifter. Ambition innebär för oss framåtanda, motivation och en vilja att nå ens drömmar och mål. Våra elever har höga förväntningar både på sig själva och sina lärare. De vill ha utmaningar och studiero. Tillsammans skapar vi goda lärmiljöer där lärande och utveckling sker. Vill du bli en del av en stimulerande arbetsmiljö - välkommen till oss!
Läs gärna mer på vår hemsida: https://rydebacksskolan.helsingborg.se

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter på Rydebäcksskolan innebär att du ska coacha, vägleda och inspirera våra elever mot en hög måluppfyllelse. Vi arbetar med kooperativt lärande som ett av våra verktyg, och vi utnyttjar olika lärmiljöer som gynnar elevernas lärande. Vi lägger även stor vikt på att främja trygghet och trivsel.
Du kommer arbeta i ett årskursteam där allas kompetenser används för att bäst gynna elevernas lärande och behov. Du kommer ha ett delat mentorskap tillsammans med en kollega. På Rydebäcksskolan tänker vi gärna nytt och utanför ramarna. Målet är lärande och utveckling och vägen dit kan ta sig uttryck på många olika sätt.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa ma/no i åk F - 3. Det är meriterande om du har en bredare behörighet samt tidigare erfarenhet i yrket.
Du har ett stort hjärta och nyfikenhet på eleverna och deras lärande. Din elevsyn är inkluderande och du har förmågan att se behov både för den enskilde eleven och gruppen. Det är naturligt för dig att arbeta utifrån ett differentierat förhållningssätt i din undervisning. Du behöver vara en stark relationsbyggare och vara tydlig och trygg i ditt ledarskap.
Du är en lagspelare och relationsbyggare som inspirerar både elever och arbetskamrater i vårt gemensamma lärande. Du är lyhörd och har god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta och tänka nytt. Att våga prova och misslyckas ser du som en självklarhet i ditt arbete och genom det lära sig mer.
Urvalsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval och intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsperioden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning tom 2027-02-26
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
