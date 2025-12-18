Lärare F-3, Alléskolan
Välkommen att bli en av oss på Alléskolan, en treparallellig F-6 skola i Habo kommun där vi sätter stort värde på tillsammansarbete för att skapa förutsättningar för alla våra elever att få lyckas, nå så långt som möjligt och bli "Mitt allra bästa jag". Arbetsgemenskapen på skolan har skattats högt i de senaste årens medarbetarenkäter vilket vi är glada för och månar om.Vi söker nu en engagerad lärare som värdesätter tillsammansarbetet i ett arbetslag och som trivs bland skickliga kollegor.
Alléskolan byggdes 2011 så du kommer få jobba på en skola med fina, ljusa och luftiga lokaler samt en stor skolgård.
Habo kommun ligger 15 min från Jönköping, med goda pendlingsmöjligheter. Habo är en av landets främsta tillväxtregioner. I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Du kommer jobba tillsammans med ett lärararbetslag på lågstadiet som gemensamt samverkar och ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för eleverna i årskursen. För oss är det viktigt med ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi hjälps åt och ställer upp för varandra, med elevens bästa i fokus.
Du verkar för att skapa goda relationer och ett positivt, förtroendefullt och öppet samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig med som vill ha roligt och trivas på jobbet tillsammans med oss och vi tror du vill vara med och bidra genom att vara initiativrik och genom en professionell inställning till uppdraget.
Att arbeta inkluderande och erbjuda våra elever tillgängliga lärmiljöer är en självklarhet för oss och det innebär att vi i alla situationer eftersträvar en undervisning där alla elever ges förutsättningar att vara trygga, delaktiga och kunna lyckas utifrån sina behov.
Du är tydlig och engagerad och kan möta varje elev utifrån dess individuella förutsättningar. Vi värdesätter att du i din lärarroll är skicklig på att skapa goda relationer som främjar lärande.
Alla undervisande lärare på Alléskolan är legitimerade lärare, därför ser vi det som en viktig utgångspunkt att du har en lärarlegitimation.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
