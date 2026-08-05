Lärare F-3
Älmhults kommun, Grundskolan / Grundskollärarjobb / Älmhult Visa alla grundskollärarjobb i Älmhult
2026-08-05
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Klöxhultsskolan är en F-6 skola med ca 400 elever. Vi delar också lokaler med Älmhults Montessoriskola samt Älmhults resursskola Novaskolan. På våra skolor har vi också fyra fritidshem och det sker ett nära samarbete mellan skola och fritids. Klöxhultsskolan har välutbildad och kompetent personal och hög behörighet i skolan och fritidshem.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Undervisning i åk 1-3. Tjänsten är som resurslärare i ett av våra arbetslag. Det innebär att du kommer fungera som extra resurs i åk 1-3 på din avdelning. Tillsammans med klasslärare planerar, genomför och följer ni upp undervisningen. Beroende på aktuellt behov kan det ske undervisning i mindre grupper där elever från olika årskurser arbetar tillsammans. Som resurslärare kan du alltså ansvara för undervisning för elever som behöver extra stöd men också de elever som behöver extra utmaningar. Vid ordinarie lärares eventuella frånvaro ansvarar resurslärare för undervisning i klass.Kvalifikationer
Legitimerad lärare. I första hand söker vi lärare som är behörig att undervisa i lågstadiet (F-3) i andra hand lärare behörig att undervisa äldre elever.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver ha god samarbetsförmåga och ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 , upphör: 2026-12-18 .
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Tjänsten är ett vikariat för studieledig lärare.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338230/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta
)
343 23 ÄLMHULT Arbetsplats
Älmhults kommun, Grundskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens Servicecenter +4647655000 Jobbnummer
10023494