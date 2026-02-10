Lärare F-3
2026-02-10
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda och organisera skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden.Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå.Du behöver även vara väl förtrogen med att använda olika system och dataprogram som används i vårt vardagliga arbete.För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Annan pedagogiskt inriktad examen eller erfarenhet av arbete med undervisning på grundskolenivå är meriterande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305194/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Johan Olovskolan
Rektor Johan-Olovskolan
mikael.isaksson@avesta.se 0226-645941
9733571