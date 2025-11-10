Lärare Bojarskolan årskurs 1-3
2025-11-10
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Bojarskolan är en tvåparallellig låg- och mellanstadieskola med ca 330 elever och ca 35 personal. Vi ligger naturskönt med närheten till skog och hav. Skolan har precis avslutat etapp 3 i en ombyggnadsprocess som pågått under flera år. Detta innebär att stora delar av skolans lokaler är nyrenoverade och skolan har nu relativt god tillgång till alternativa lärmiljöer som kommer elevernas lärande och lärares undervisning till gagn.
Vår elevsyn är central där alla barn är allas barn och den ömsesidiga respekten skapar trygghet som är grunden för lärande. Under innevarande läsår arbetar alla på skolan med att implementera den gemensamhetsburna skolan, detta berättar vi gärna mer om i en eventuell intervju. Hos oss får du kompetenta kollegor som vill göra korrekt och på så sätt skapa förutsättningar för korta beslutsvägar. På Bojarskolan vill vi varandra väl och gör varandra bra!
Vill du vara delaktig i elevers lärande och utveckling? Lockas du av att utmana och stötta eleverna så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever?
Bra! Då är det här ett jobb för dig!Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
I uppdraget som lärare i klass kommer du att:
* Planera, genomföra och utvärdera lektioner i olika ämnen enligt läroplanen.
* Arbeta tillsammans med kollegor i arbetslag för att utveckla undervisningen.
* Föra löpande dokumentation av elevernas utveckling och framsteg.
* Ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare för att informera om elevernas utveckling och skolgång.
* Samarbeta med elevhälsoteamet för att stödja elever med särskilda behov.
Bojarskolan planerar i skrivande stund för att starta upp en verksamhetsdel med syfte att möta elevers behov av alternativa inlärningsmöjligheter. Detta vill vi gärna berätta mer om i en eventuell intervju.
Tillträde sker enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i grundskola F-3. Vi ser gärna att du också har erfarenhet/behörighet av både undervisning i åk 4-6 och/eller specialundervisning. Du har goda IT kunskaper och är van vid att arbeta i olika system.
I din yrkesroll är du är utåtriktad och socialt aktiv. Som den relationsskapande person du är, bygger du naturligt relationer i professionella sammanhang. Du hittar lösningar på uppkomna problem och kommer effektivt vidare även om du stöter på utmaningar. Du arbetar effektivt i en pressad miljö och klarar av att bibehålla ett generellt gott humör och professionell framtoning.
För dig är det viktigt att skapa professionella relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288606/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit Arbetsplats
Strömstads kommun, Bojarskolan Kontakt
Rektor
Niklas Velander niklas.velander@stromstad.se Jobbnummer
9595877