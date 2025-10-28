Lärare, årskurs 1-6
2025-10-28
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kräklingbo skola
Kräklingbo skola ligger i ett naturskönt område med stora möjligheter till uteverksamhet.
Skolan har nya fräscha lokaler sedan en stor renovering för några år sedan.
Kräklingbo skola ingår i Roma skolområde där också skolenheterna i Vänge, Roma, Dalhem och Endre ingår som alla är f-6 skolor, utom Romaskolan som är en f-9 skola. Eleverna från ytterskolorna bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.
Skolan kommer till läsåret 25/26 att ha cirka 48 elever fördelat på tre grupper där undervisningen sker i åldersintegrerade klasser. Personalen i skolan och fritids ingår alla i ett arbetslag, vilket underlättar för att hitta samsyn kring undervisning, förhållningssätt, och att genomföra beslut och gemensamma aktiviteter.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad lärare för arbete i klass 2-6 under vt 26. Du kommer att vara klasslärare för en 4-6:a, samt undervisa i vissa ämnen i en 2-3:a. Det är ett vikariat under vårterminen.
Som lärare hos oss håller du en strukturerad undervisning utifrån Lgr22, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt sträva efter att förbättra din undervisning. Du arbetar med höga förväntningar och ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som den naturliga starten för ditt arbete.
I samarbete med kollegor skapar du tillgängliga lärmiljöer utifrån ett relationellt och lågaffektivt ledarskap. Du tar ansvar för och deltar i relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad lärare eller kommer snart få legitimation som lärare mot årskurs F-6, alternativt F-3.
Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära, är prestigelös samt lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team. Som person har du en god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar, dina kollegor och skolans elevhälsoteam. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån Lgr22.
Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten. Vi söker dig som är lyhörd, nyfiken och utvecklingsinriktad. Du tar initiativ, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
