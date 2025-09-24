Lärare anpassad grundskola
Malung-Sälens Kommun / Grundskollärarjobb / Malung-Sälen Visa alla grundskollärarjobb i Malung-Sälen
2025-09-24
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Ungärde skola har idag ca 215 elever och är belägen 3 mil söder om Sälenfjällen. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-9 inkl. anpassad grundskola samt fritidsverksamhet.
Inför vårterminen 2026 söker vi lärare till vår anpassade grundskola. Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-9 i flertalet skolämnen. Du är mentor för de elever som ingår i gruppen. I rollen ingår det att ha en tät kontakt med vårdnadshavare, genomföra utvecklingssamtal samt skriva veckobrev. Största samarbetet sker med elevassistent som finns med i undervisningsgruppen.
I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med skolans arbetslag och elevhälsa på skolan. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner för studieplaner, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare. Du har förmåga att motivera och skapa engagemang, utifrån individuella behov. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda och organisera skapar du en trygg och lärorik lärmiljö.
Vi ser också att du är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Rektor
Johanna Gunnarsson johanna.gunarsson@malung-salen.se Jobbnummer
9525292