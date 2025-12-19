Lärare åk F-3 till Hubbarpsskolan
2025-12-19
Välkommen till en mångkulturell F-6-skola med fritidshem där du får bidra till en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs.
Publiceringsdatum2025-12-19
Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du undervisa i åk 2 tillsammans med klassens två mentorer. Du blir en viktig del i elevernas första skolår. Du kommer att vara en del av arbetslag F-3 och tillsammans arbetar ni för att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas.
I arbetet ingår uppgifter som att planera, dokumentera, följa upp och utvärdera både enskilt samt tillsammans med närmaste kollegor och arbetslag. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar du undervisningen med fokus på att motivera, engagera och skapa delaktighet hos eleverna. Ditt uppdrag är att främja varje elevs lärande och måluppfyllelse, samt anpassa utifrån deras individuella behov och förutsättningar.
Elevhälsoarbetet är en central del i vårt arbete. Vi har tillgång till elevhälsans alla professioner och samarbetar nära för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Vårt arbete genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt och vi värdesätter goda relationer med både elever och vårdnadshavare. Kollegialt lärande är en viktig del av vår verksamhetsutveckling, där vi tillsammans skapar ny kunskap och utvecklar våra metoder. Vi vill att varje elev ska känna trygghet och att de får möjlighet att utvecklas.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för åk F-3. Tidigare erfarenhet av liknande roll är meriterande men inget krav.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Stabil: Du är driven och trygg förebild för elever. Du är kontrollerad i stressade situationer och fokuserar på rätt saker. Sätter upp och håller tidsramar.
Flexibel: Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Elevernas bästa är alltid i fokus och ditt förhållningssätt präglas av att se möjligheterna i förändringar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och är trygg i din roll.
Tydlig: Som person är du en tydlig och kommunikativ ledare och har lätt för att anpassa dig. Du arbetar enligt ett inkluderande förhållningssätt och är van vid att tillämpa ett lågaffektivt bemötande i de situationer där det krävs.
Pedagogisk: Du har god förståelse för hur människan och i synnerhet barn tar till sig kunskap. Du anpassar sättet att förmedla budskap efter målgruppen.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
OM ARBETSPLATSEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola, elevhälsa och resursteam. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Hubbarpsskolan är en mångkulturell F-6-skola med fritidshem. Skolan ligger centralt belägen i Tranås med närhet till både natur, stadens aktiviteter samt gångavstånd till tågstationen. Skolan är organiserad i tre arbetslag: fritidshemmet, åk F-3 och åk 4-6. Hos oss finns också speciallärare, kurator och skolsköterska. Vi är ett positivt och engagerat kollegium med nära till skratt. På skolan finns dessutom tre hälsoinspiratörer som driver aktiviteter som stärker gemenskapen och trivseln i personalgruppen.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning
Rektor
