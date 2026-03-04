Lärare åk 4-6 till Ljungfälleskolan
2026-03-04
Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en skola som kännetecknas av fin gemenskap och trivsel mellan kollegor, där det finns en varm stämning och där eleven och undervisningen alltid står i fokus? Tycker du att det är viktigt med samverkan mellan olika verksamhetsformer för att påverka elevens hela dag?
Välkommen att söka denna tjänst!
Vi söker lärare med behörighet att arbeta i årskurs 4-6. Vi specificerar inte tjänsten med ämnen eftersom vi söker en lärare som i första hand kan bygga starka relationer och skapa en trygg, förutsägbar och lärande miljö. I vårt flerlärarskap kompletterar vi varandra med olika behörigheter, vilket gör att vi kan fördela ämnen på ett sätt som gynnar både elever och personal. Det viktigaste för oss är att du är en tydlig, varm och relationell ledare i klassrummet.
Hos oss kommer du att:
• Leda undervisningen med tydlighet och värme, och skapa en miljö där eleverna känner sig trygga, sedda och motiverade.
• Planera och genomföra varierad, inkluderande och språkutvecklande undervisning som tar tillvara elevernas olika behov.
• Följa elevernas utveckling och anpassa undervisningen så att alla får rätt stöd för att lyckas både socialt och kunskapsmässigt.
• Bygga förtroendefulla relationer där du visar eleverna att du tror på dem och kan motivera och utmana i lärandet.
• Arbeta nära kollegorna i ett tryggt och samarbetsinriktat flerlärarskap, där vi tar vara på varandras kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna.
• Ha en öppen och förtroendefull dialog med vårdnadshavare, så att skolan och hemmet tillsammans kan stötta elevernas utveckling.
Hos oss är samarbetet och goda relationer vår största styrka. Vår skola erbjuder en varm och välkomnande miljö där vi tar hand om varandra och bygger en kultur som präglas av samarbete och respekt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 4-6 och som vill vara en viktig vuxen i våra elevers vardag. Du har en trygg pedagogisk grund och förmågan att skapa en tillgänglig och stödjande lärmiljö där varje elev känner sig sedd, trygg och motiverad i sitt lärande.
• Du bygger relationer med både elever och vårdnadshavare med värme, respekt och tydlighet, och du leder klassen med struktur och omtanke.
• Du är också öppen för att kontinuerligt utveckla undervisningen, både utifrån forskning, kollegialt lärande och elevernas behov. För dig är läraryrket ett arbete där man hela tiden finslipar sitt ledarskap och sina metoder tillsammans med kollegor och med elevernas bästa i fokus.
Vi tror att du:
• är en närvarande och tydlig ledare i klassrummet
• arbetar strukturerat utifrån styrdokumenten och med en professionell hållning
• skapar studiero och trygghet genom relationsskapande och tydliga rutiner
• anpassar undervisningen efter elevernas olika behov
• dokumenterar och följer upp elevernas utveckling och kommunicerar den tydligt
• har ett flexibelt, positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
• vill vara en del av ett arbetslag där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och har roligt på jobbet
Det är meriterande om du är behörig i svenska som andra språk och/eller har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt eftersom detta stärker vårt arbete i en skola med många språk och rika erfarenheter.
För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation för aktuella årskurser.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs.
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
