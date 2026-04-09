Lärare åk 1-6 till Rösjöskolan
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-04-09
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Rösjöskolan ligger i Edsberg med närheten till naturreservat och Rösjön. Här går cirka 420 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder skola och fritids för elever i grundskola, anpassad grundskola och förberedelseklass. Verksamheten har en skolmiljö som skapar alla förutsättningar till rörelse, lärande och hälsa, och våra medarbetare drivs av att göra skillnad och skapa förutsättningar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kompensatoriska uppdraget är stort och skolan arbetar aktivt med att skapa både en socialt och kunskapsmässigt främjande verksamhet.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad lärare för årskurs 1-6 som vill vara en del av Rösjöskolans fortsatta utveckling. Du kommer att undervisa i grundskolan, med tyngdpunkt i åk 4, där du planerar, genomför och följer upp undervisningen i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. I rollen ingår att skapa tydliga strukturer och goda lärmiljöer, arbeta med anpassningar utifrån elevers behov och kontinuerligt följa upp deras kunskapsutveckling genom dokumentation och bedömning.
Du samarbetar nära med kollegor i årskursen, arbetslaget, EHT och skolledningen, och bidrar aktivt till gemensamma arbetssätt och strukturer som gynnar elevernas lärande. Mentorskap är en naturlig del av tjänsten, där du bygger förtroendefulla relationer med både elever och vårdnadshavare och arbetar för att skapa trygghet och studiero. På Rösjöskolan har vi en gemensam förväntan att alla hjälps åt, delar med sig och möjliggör för varandra i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Du är en strukturerad och mål- och resultatorienterad pedagog som leder undervisningen med tydlighet och trygghet. Du har ett relationsskapande arbetssätt och byggergod och hållbara relationer med både elever och vårdnadshavare. Ditt ledarskap är stabilt och närvarande, och du skapar lärmiljöer där alla elever ges möjlighet att utvecklas och lyckas.
Du har god samarbetsförmåga och trivs i ett arbetslag där man delar ansvar, utvecklar undervisningen tillsammans och arbetar nära elevhälsoteamet. Du har erfarenhet av att arbeta med anpassningar och att möta elever med olika behov, gärna i flerspråkiga elevgrupper och i socioekonomiskt sårbara områden. Du använder digitala verktyg både i undervisningen och i ditt eget arbete och bidrar aktivt till gemensamma strukturer och arbetssätt som gynnar elevernas lärande.Kvalifikationer
Lärarutbildning och lärarlegitimation för årskurs 1-6
Behörighet i matematik, svenska och engelska
Erfarenhet av arbete i grundskolan
God digital kompetens, både i undervisningen och i det egna arbetet
Meriterande
Behörighet i SO
Erfarenhet som arbetslagsledare
Erfarenhet av PBSSå ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA
Sollentuna Kontakt
Emelie Hallmann Svidén emelie.hallmann.sviden@sollentuna.se
9845823