Lärare 4-7, Nykyrka skola
2026-05-15
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas.
Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje.
Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har.
Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Nykyrka är en landsbygdsskola (skolår F-6 och fritids)
Skolan har naturen inpå knutarna och på skolgården finns bland annat fotbollsplaner och stora lekområden.
Skogen utnyttjas även i undervisning i olika ämnen.
Tillsammans arbetar personal och elever för att skapa trivsel, trygghet och gemenskap.
Nykyrka skola är en liten och familjär landsbygdsskola med cirka 90 elever.
Hos oss möts elever och personal i en trygg miljö med små klasser och nära relationer, där varje elev blir sedd.
Vi arbetar över årskurs- och professionella gränser, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete och helhetstänk kring elevernas lärande och utveckling.
Inför höstterminen satsar vi på ett utvecklingsprojekt med fokus på tidiga insatser och ökad likvärdighet i undervisningen.
Målet är att stärka elevernas motivation, skapa en tydlig struktur i lärandet och ge alla elever likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.
Skolan har ett välorganiserat och engagerat elevhälsoteam (EHT) som samverkar tätt med både lärare och fritidshem. Tillsammans arbetar vi förebyggande och stödjande med elevernas mående och utveckling.
Vårt fritidshem är välfungerande och uppskattat, med många elever som väljer att stanna kvar. Pedagogerna är engagerade och kreativa och arbetar aktivt med trygghet, gemenskap och lärande.
På Nykyrka skola råder en stark vi-känsla. Alla pedagoger samverkar och stöttar varandra i vardagen. Vi arbetar även aktivt med arbetsmiljön, bland annat genom gemensamma trivselaktiviteter för personalen, och strävar efter att vara en arbetsplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-15
Tjänsten är en lärartjänst på mellanstadiet (åk 4-6) där uppdraget även innefattar att vara mentor för en klass.
Vi söker dig som är legitimerad lärare, med behörighet i musik, matematik, NO och teknik för årskurs 4-7.
Som mentor ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
Du ingår i ett arbetslag där samarbete, struktur och likvärdig undervisning är viktiga delar av uppdraget.
Vi erbjuder en verksamhet med fokus på kvalitet, utveckling och goda relationer mellan elever och vuxna.
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan.
Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar.
I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått.
Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskning och verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt.
Du dokumenterar noggrant, KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation/behörighet
Skallkrav
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa inom relevant verksamhet.
Behörig i att undervisa musik, Matematik, No och Teknik för åk 4-7.
Svenska tal och skrift, du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av arbete inom grundskola är meriterande
Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Varierande tider 7:30-16:30 (beroende på uppdrag)
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
