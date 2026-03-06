Lärarassistent till Stenbocksskolan
2026-03-06
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Stenbocksskolan är ett högstadium med cirka 600 elever. Vi är uppdelade i tre arbetslag med sjuor, åttor och nior i varje lag. På skolan finns en stark elevhälsa och tydliga strukturer för stöd. Vi har ett värdegrundsarbete som tagits fram tillsammans med elevrådet som vi kallar STAR. Den ska genomsyra hela vår verksamhet. Lärarna på skolan har sina arbetsplatser i ämnesinstitutioner. Tillsammans med ämneskollegor och skolans utvecklingsgrupp planerar vi och utvärderar undervisningen. Denna tjänst riktar sig mot de elever som går i skolans särskilda undervisningsgrupp Slussen.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med övrig personal i Slussen ansvarar du för att eleverna får en tydlig progression i ämnet och ges förutsättningar att, utifrån sin individuella nivå, återgå till sin ordinarie klass och undervisning. I nära samarbete med två kollegor arbetar du med det material som elevens ordinarie lärare tillhandahåller och anpassar undervisningen efter elevens behov.Elever som placeras i Slussen gör det efter beslut av rektor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarassistentutbildning med inriktning mot särskilt stöd samt erfarenhet av arbete i skola. Du har en praktisk förmåga att leda grupper av ungdomar och är trygg, tydlig och en naturlig ledare i klassrummet.
Du arbetar lösningsfokuserat, strukturerat och kvalitetsmedvetet, med ett starkt intresse för skolutveckling och en vilja att bidra till vår gemensamma pedagogiska resa. Du har god förståelse för vikten av extra anpassningar och förmåga att möta varje elev utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Du har lätt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor och värdesätter samarbete i det dagliga arbetet. Det är meriterande om du har genomgått ytterligare utbildningar eller kurser med inriktning mot arbete med barn och unga, exempelvis kurser via Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Vi värdesätter att du har en personlig och yrkesmässig mognad som gör att du står stabilt i din roll samtidigt som du är öppen för kollegialt lärande och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i urvalsprocessen.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis i din ansökan. Tjänsten är en uppehållstjänst.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
