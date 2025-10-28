Lantbruksintresserad säljare
2025-10-28
Vill du tillhöra ett företag med mångårig erfarenhet inom byggnation, montage och underhåll för lantbrukare, som har yrkesstolthet och hjärta för såväl de tekniska detaljerna som djuren och människorna? Fortsätt läs!
Vårt huvudkontor, tillverkning och lager ligger i södra Östergötland, nära gränsen till Småland. En placering i hjärtat av en mycket aktiv landsbygd och vi har därigenom blivit väl medvetna om de krav som ställs för att effektivt möta våra kunders behov. Som säljare hos oss får du jobba självständigt ute hos våra kunder. Du säljer stallinredning, lösningar för gödsel och foderhantering, stalltillbehör och hela byggnationer. Du kommer att tillhöra det segment som vi kallar "nöt".
I rollen har du internt stöd när det gäller offertkalkylering, ritning och projektering. I ditt team finns det idag en säljchef, tre säljare och åtta personer som arbetar med säljstöd. Tillsammans levererar vi det lilla extra!
Vem är du?
Du behöver inte vara en erfaren säljare men du måste ha ett genuint kontaktnät och drivas av att leverera och presentera en lösning och dra affären i mål. Det viktigaste för oss är att du har en lantbruksbakgrund i form av en utbildning, alternativt att du är uppvuxen med lantbruket tillsammans med en bra känsla för branschen.
Branscherfarenhet är av yttersta vikt, men det är en stor fördel om du vill vara en del av ett team, är driven, gillar att skapa relationer och att arbeta självständigt!
Info:
Placering: Rydsnäs
Sista dag att söka rollen är den 30 november men vi jobbar med löpande urval, så tveka inte, sök redan idag!
Eventuella frågor besvaras av Cecilia Björkegren, 0707-79 90 72. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cecilia@bybjork.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ydre-Grinden AB
Rydsnäs Industriområde 3 (visa karta
573 75 YDRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Cecilia Björkegren cecilia@bybjork.nu 0707799072 Jobbnummer
