Lantbruk/odling

Jobcom Sweden AB / Jordbruksjobb / Linköping
2025-08-19


Visa alla jordbruksjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobcom Sweden AB i Linköping, Norrköping eller i hela Sverige

Vi söker dig som har vana och erfarenhet av lantbruk och som kan förstärka vårt team på Jobcom bemanning inom lantbruk.
Tjänsten utgår ifrån Linköping med omnejd.
Dina arbetsuppgifter består av:
Plocka grönsaker, förbereda grönsaker.
Våra önskemål:
Vana vid lantbruk
Noggrann och ansvarsfull
Körkort B och gärna BE
Goda kunskaper i svenska i tal samt skrift
Vi söker dig som är en naturlig lagspelare och initiativtagare. Du som tycker om utveckling och variation men även kan arbeta med monotona arbetsuppgifter. Du ska tycka om att bidra med dina goda sidor och vara en trygg medarbetare och som klarar av att jobba utomhus i alla olika väder.
Du bör vara mångsidig och positiv och kan arbeta på flera olika platser inom Jobcom Bemanning som även kan vara att arbeta på annan ort vid behov.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: bemanning@jobcom.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lantbruk".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobcom Sweden AB (org.nr 559168-4302)
St:Larsgatan 25 (visa karta)
582 24  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jobcom Bemanning AB

Kontakt
Morgan Holmström
morgan.holmstrom@jobcom.se
07215943593

Jobbnummer
9466153

Prenumerera på jobb från Jobcom Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobcom Sweden AB: