Lantbruk/odling
Jobcom Sweden AB / Jordbruksjobb / Linköping Visa alla jordbruksjobb i Linköping
2025-08-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobcom Sweden AB i Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har vana och erfarenhet av lantbruk och som kan förstärka vårt team på Jobcom bemanning inom lantbruk.
Tjänsten utgår ifrån Linköping med omnejd.
Dina arbetsuppgifter består av:
Plocka grönsaker, förbereda grönsaker.
Våra önskemål:
Vana vid lantbruk
Noggrann och ansvarsfull
Körkort B och gärna BE
Goda kunskaper i svenska i tal samt skrift
Vi söker dig som är en naturlig lagspelare och initiativtagare. Du som tycker om utveckling och variation men även kan arbeta med monotona arbetsuppgifter. Du ska tycka om att bidra med dina goda sidor och vara en trygg medarbetare och som klarar av att jobba utomhus i alla olika väder.
Du bör vara mångsidig och positiv och kan arbeta på flera olika platser inom Jobcom Bemanning som även kan vara att arbeta på annan ort vid behov.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: bemanning@jobcom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lantbruk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcom Sweden AB
(org.nr 559168-4302)
St:Larsgatan 25 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobcom Bemanning AB Kontakt
Morgan Holmström morgan.holmstrom@jobcom.se 07215943593 Jobbnummer
9466153