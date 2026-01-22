Länssamordnare Avfall och VA
Är du redo att ta steget till en händelserik roll inom offentlig sektor? Vi söker en entusiastisk och driven Länssamordnare Avfall och VA som vill bidra till att forma och utveckla samverkan i frågorna avfall och VA för länets kommuner.
Ditt nya jobb
Som samordnare för Jämtlands läns sex avfalls- och va-organisationer ansvarar du för att samordna och driva på de projekt och aktiviteter som samverkan har i sin verksamhetsplan. Rollen har fokus på struktur, nätverkande och att skapa förutsättningar för samverkan inom och mellan organisationerna. Placering kan ske i någon av Jämtlands läns 8 kommuner (Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre eller Österund.) Östersunds kommun, Teknisk förvaltning, Sektor Avfall VA kommer att vara din arbetsgivare.
Om samverkan mellan kommunerna i Jämtland Härjedalen
De 8 kommunerna i Jämtlands län har sedan 2014 ett samarbete inom avfallsverksamheterna "Z-avfall" och va-verksamheterna "VA-Z", med kontinuerligt informationsutbyte och samverkan kring va- och avfallsfrågor. Målet med samverkan är att utveckla och effektivisera arbetet inom VA och avfall för länets kommuner. Kommunernas verksamheter består av 5 verksamheter i förvaltningsform och 3 (Berg, Bräcke och Härjedalen) kommuner i bolagsform.
En gemensam samordnare håller ihop samverkan. Det finns styrgrupp bestående av VA-chefer och avfallschefer, samt arbetsgrupper som anpassas efter aktuella samverkansområden.
Vanliga arbetsuppgifter
• Verkställa, driva och samordna styrgruppernas beslut.
• Följa upp verksamhetsplan för Z-avfall samt för VA-Z.
• Sammankalla och planera möten.
• Omvärldsbevaka och samverka med liknande samverkansgrupper i landet.
• Fördela gemensamma kostnader enligt fördelningsnyckel och lämna underlag för fakturering.
• Driva utvecklingsfrågor tillsammans med organisationerna
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom samhällsplanering, teknik, miljö eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• B-körkort.
Meriterande
• Tidigare arbete inom kommunal avfallshantering, vatten och avlopp eller närliggande områden.
• Erfarenhet av projektledning och utredningar
Vi söker dig
Som är en kreativ och initiativtagande problemlösare med starka kommunikationsfärdigheter. Du är självgående, strukturerad och strategisk, och har förmåga att ta ansvar för både planering och genomförande. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig till förändrade behov och förutsättningar.
Du har pedagogisk insikt och kan uttrycka dig tydligt och engagerande på svenska, både i tal och skrift. Du trivs i en relationsskapande roll, har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla samarbeten med olika aktörer.
Som person är du trygg i att samarbeta effektivt med andra. Erfarenhet inom liknande eller angränsande områden är meriterande.
Som vår samordnare kommer du att spela en nyckelroll i kommunernas arbete med avfall och VA, där du bidrar till utveckling, samordning och långsiktigt hållbara lösningar.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
