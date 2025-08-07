Läkare mottagning psykiatri
2025-08-07
Din arbetsplats
Är du en driven, engagerad läkare som har ett stort hjärta för psykiatri? Då är du den vi söker som vår nya kollega på mottagningen! Mottagning 3 är en öppen psykiatrisk mottagning som arbetar team baserat runt patienter med specialist psykiatriska behov.
Mottagningen ingår i område vuxenpsykiatri som består av öppenvård, slutenvård samt rättspsykiatri. I teamet på mottagningen arbetar engagerade och erfarna sjuksköterskor, skötare, kuratorer, arbetsterapeut, psykologer, psykoterapeuter och vårdadministratörer.
Som läkare hos oss kommer du att ha stora möjligheter att vara med och utforma samt utveckla den bästa vården med hög patientsäkerhet för våra patienter utifrån din medicinska kunskap. Vi arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljön och det är viktigt för oss att vi alla trivs och har en balans mellan arbete och fritid. Vi är en hälsofrämjande arbetsplats och har flera engagerade hälsoinspiratörer i verksamheten. Du har möjlighet till friskvård på arbetstid och vi erbjuder anställda inom region värmland ett konkurrenskraftigt friskvårdsbidrag. Den 1/10 går vi in i en omorganisation då vi går från 3-4 mottagningar med likvärdiga uppdrag och datum indelning när det gäller målgruppen. Du kommer tillsammans med oss att få vara med på en utvecklande resa framåt där alla är lika viktiga för utformningen av vården för våra patienter. Möjlighet till distansarbete ges.
En arbetsdag som läkare på vår mottagning kan t ex bestå av deltagande på behandlings konferens, remiss grupp, ronder och morgonmöte. Du tar emot patienter och gör psykiatrisk diagnostik, utvärderar läkemedelseffekter, utvärderar och följer upp sjukskrivningar, ordinerar och följer upp läkemedel samt stöttar kollegor i teamet utifrån din medicinska expertis. Du är också delaktig i olika utredningar utifrån din roll som läkare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är läkare och specialistutbildad i psykiatri. Vi ser erfarenhet av arbete inom psykiatri samt förändringsarbete som meriterande men inte ett krav.
Som person ska du ska ha stort patientfokus med en samarbetsinriktad och lösningsfokuserad inställning till arbetet. Du är trygg i din arbetsroll, strukturerad, initiativtagande och har lätt för att skapa kontakter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmåga till kommunikation och samverkan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Psykiatrisk mottagning 3
