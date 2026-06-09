Säljare Energioptimering
Energizon i Sverige AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-09
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Energizon fortsätter att växa och söker nu fler säljare till vårt team.
Vi hjälper villaägare att fatta smarta beslut kring sin energianvändning genom produkter och tjänster inom bland annat solceller, batterilagring och värmepumpar.
Nu söker vi personer som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa och hjälpa fler kunder att hitta rätt energilösningar för sina hem.
Hos oss arbetar du med lösningar inom bland annat:
Solceller
Batterilagring
Luftvärmepumpar
Energioptimering
Rollen innebär att aktivt bearbeta marknaden genom kundbesök, prospektering, dörrknackning och uppföljning för att skapa nya affärer och långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
Som säljare hos Energizon arbetar du med hela försäljningsprocessen – från första kontakt till genomförd affär.
Du kommer träffa villaägare, identifiera deras behov och hjälpa dem att fatta välgrundade beslut kring sin energiförbrukning och sina framtida investeringar.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor i ett team där prestation, utveckling och samarbete går hand i hand.
Vi söker dig som
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Är resultatorienterad och självgående
Har lätt för att skapa förtroende hos människor
Tycker om att träffa nya människor
Har hög energi och ett starkt eget driv
Vill utvecklas både professionellt och personligt
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet, inställning och vilja att lyckas.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Fast lön med prestationsbaserad ersättning
Tjänstebil
Mobiltelefon och arbetsutrustning
Utbildning och introduktion
Stöd från erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas i takt med företaget
För en etablerad säljare som når sina mål ligger den normala månadslönen vanligtvis mellan 50 000 och 80 000 kronor, med möjlighet till högre ersättning vid mycket starka prestationer.
Om Energizon
Energizon hjälper villaägare att sänka sina energikostnader genom moderna energilösningar och långsiktiga investeringar.
Vi kombinerar teknisk kompetens med personlig rådgivning och arbetar varje dag för att skapa verkligt värde för våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor? Kontakta:
Christoffer Dabrochristoffer@energizon.se
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: christoffer@energizon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energizon i Sverige AB
(org.nr 559468-3020)
Järdalavägen 2 (visa karta
)
589 21 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Christoffer Dabro christoffer@energizon.se 073-550 82 07 Jobbnummer
9956001