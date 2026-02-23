Läkare
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2026-02-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i Umeå
, Stockholm
, Karlstad
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Plikt- och prövningsverket etablerar sig i Umeå! Vill du vara med vid uppstarten av vårt nya prövningskontor?
Hösten 2026 etablerar vi verksamhet i Umeå.
Nu söker vi tre överläkare till det nya kontoret, som kommer att vara centralt beläget i nyrenoverade lokaler intill Umeälven.
Vid enheten för medicinsk prövning i Umeå arbetar bland annat överläkare, psykologer, sjuksköterskor och administratörer tillsammans med våra handläggare. Vi arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål, där vi tar ansvar både för vårt eget arbete och för varandra.
Med fokus på kvalitet i allt vi gör bygger vi en arbetsmiljö där alla får växa och bidra. Vi har en kamratlig känsla och en stark lojalitet gentemot varandra och nu söker vi dig som vill vara med och forma vår verksamhet från början.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I rollen som överläkare hos oss ska du genomföra läkarundersökningar och medicinska bedömningar av prövande till utbildningar och anställningar inom Försvarsmakten och hos andra uppdragsgivare inom totalförsvaret, exempelvis Polismyndigheten.
Din arbetsinsats är en del av en gemensam prövningskedja, vilket innebär att du inte har bokade besök utan löser dagens uppdrag i samarbete med andra.
I arbetsuppgifterna ingår även att:
hantera och bedöma kompletterande intyg
svara på frågor från allmänheten och prövande
medverka i och ha delansvar för medicinskt utvecklingsarbete kopplat till myndighetens olika uppdrag
Arbetet och metoderna har en hög grad av struktur. Det är därför viktigt att du trivs med ett strukturerat arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad läkare med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
har specialistkompetens inom en klinisk specialitet som vi bedömer som lämplig
har ett par års erfarenhet inom din specialitet
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar bra tillsammans med andra och har förmåga att relatera till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Det är också viktigt att du har god förståelse för hur olika personer tar till sig information och kunskap.
Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du har ett helhetsperspektiv, är noggrann och väl medveten om kvalitetskrav och standarder.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Vi erbjuder dig minst 28 dagars semester upp till 35 dagar beroende på ålder. Du har även möjlighet att träna 2 timmar på arbetstid per vecka och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Inför anställningen gör vi en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2026/0926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Gunilla Lindahl 010-1902810 Jobbnummer
9756496