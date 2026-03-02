Lagerpersonal i Lund sökes!
2026-03-02
Jobbhuset söker nu en person som kan jobba extra på vår kunds lager i Lund. Här ser du till att ordrar plockas, paket packas och att lagret fortsätter rulla utan stopp
Du behöver inte ha lagererfarenhet sedan tidigare. Har du bra energi, gillar att hålla tempot uppe och tar ansvar för det du gör, så kommer du snabbt in i jobbet.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Kollegor som hjälps åt och håller stämningen uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och punktlig
Att du trivs med praktiskt arbete
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Social attitude AB (org.nr 559172-4397)
