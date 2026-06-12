Saneringstekniker Asbest
OnePartnerGroup Umeå AB / Grovarbetarjobb / Umeå Visa alla grovarbetarjobb i Umeå
2026-06-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Umeå AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en viktig och samhällsnyttig roll där säkerhet och kvalitet står i fokus? Ocab i Umeå söker nu engagerade och noggranna asbesttekniker som vill bli en del av ett kompetent team med stark laganda och höga ambitioner.
Om Ocab
Ocab är en av Sveriges ledande aktörer inom skadeservice och sanering. Med lång erfarenhet och bred kompetens hjälper Ocab både företag och privatpersoner vid bland annat vatten-, brand- och miljöskador.
Företaget är känt för sitt fokus på kvalitet, hållbarhet och att alltid sätta kunden i centrum.
Ocab arbetar aktivt med att utveckla sina medarbetare och skapa trygga och säkra arbetsmiljöer.
Om tjänsterna
Som asbesttekniker hos Ocab i Umeå kommer du att arbeta med sanering av asbest i olika typer av miljöer.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Rivning och sanering av asbesthaltigt material
• Upprättande och efterlevnad av säkerhetsrutiner
• Dokumentation i samband med uppdrag
• Samarbete med kollegor, projektledare och kunder
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och ansvarstagande då det handlar om att säkerställa en säker arbetsmiljö både för dig själv och andra. Du arbetar ofta i team och bidrar till ett professionellt och effektivt genomförande av projekten.
Om Dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, lösningsorienterad och trivs i ett praktiskt arbete. Du har ett stort säkerhetstänk och är noggrann i det du gör.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av asbestsanering (meriterande men inget krav)
• Relevant utbildning/certifiering inom asbest
• B-körkort
• God fysik och förmåga att arbeta i olika miljöer
• God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Har du inte tidigare erfarenhet men rätt inställning och vilja att lära, är du ändå varmt välkommen att söka.
Intresserad?
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ammi Andersson på ammi.andersson@onepartnergroup.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459), https://www.ocab.se/
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ocab Norr AB - Umeå Kontakt
VD
Andreas Lindqvist andreas.lindqvist@onepartnergroup.se +46734130611 Jobbnummer
9962310