Affärsgymnasiet Örebro söker skolsköterska
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2026-06-12
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Välkommen till Affärsgymnasiet – här gör du skillnad varje dag! Vi söker nu en engagerad skolsköterska som vill bidra till våra elevers välmående, utveckling och framgång. Tillsammans skapar vi framtidens ledare i en miljö där trivsel, omtanke och entreprenörskap präglar vardagen.
Skolsköterska – Varför arbeta hos oss på Affärsgymnasiet Örebro
Som skolsköterska hos oss arbetar du i en dynamisk och nära organisation där samarbete, respekt och omtanke genomsyrar hela skolan. Vi tror på utvecklande arbetsuppgifter, personlig utveckling och ett hållbart arbetsliv. Du är en värdefull del av ett tryggt och professionellt elevhälsoteam som tillsammans verkar för positiv hälsa, god arbetsmiljö och en inspirerande skolkultur.
Dina ansvarsområden inom elevhälsa & förebyggande arbete
Ansvara för medicinska insatser enligt gällande styrdokument, samt arbeta främjande och förebyggande för elevers hälsa.
Samarbeta aktivt med lärare, skolledning, skolkurator och specialpedagoger för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för alla elever.
Genomföra hälsosamtal, enklare medicinska bedömningar och vaccinationer, samt bistå med rådgivning kring fysisk och psykisk hälsa.
Tydlig och tillgänglig kontakt med vårdnadshavare och övriga samarbetspartners kring elevhälsofrågor.
Bidra med kunskap och idéer i skolans utvecklingsarbete, och delta i systematiskt kvalitetsarbete.
Vem är du? – Kvalifikationer & personliga egenskaper
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska.
Du ser möjligheter, hittar lösningar och har ett genuint engagemang för ungdomars hälsa och lärande.
Förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du arbetar självständigt men trivs bäst som del av ett team där gemenskap, delaktighet och humor är viktigt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som skolsköterska och är bekant med digital journalföring.
Vad erbjuder vi dig som skolsköterska?
En välkomnande och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där dina idéer gör skillnad.
Kompetensutveckling, nätverk och engagerade kollegor.
Modern skolmiljö och närhet till ledning och beslutsvägar.
Flexibilitet, självständigt arbete och möjlighet till påverkan.
Hos oss blir du uppskattad för din viktiga roll och ges möjlighet att växa både professionellt och som person.
Så här söker du tjänsten som skolsköterska
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill arbeta som skolsköterska hos oss. Vi ser gärna att du bifogar utbildningsbevis.
För anställning behöver utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, i enlighet med gällande riktlinjer.
Vi tillämpar digitalt och skriftligt anställningsavtal. Vi undanber oss kontakter från rekryterings- och annonseringsföretag.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss eller har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna eller besök vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903362-2051488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Östra Nobelgatan 9 (visa karta
)
703 39 ÖREBRO Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9962304