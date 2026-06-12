Sjuksköterska / distriktssköterska Idun vårdcentral
Primärvård i Storå AB / Sjuksköterskejobb / Lindesberg Visa alla sjuksköterskejobb i Lindesberg
2026-06-12
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
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Vill du arbeta på en vårdcentral där kompetens, ansvar och arbetsglädje går hand i hand? Då kanske du är vår nya kollega!
Om jobbet
Uppdraget inom primärvården är brett för alla professioner, så även för den viktiga rollen som sjuksköterska eller distriktssköterska. I den här tjänsten kommer du att få användning av din kompetens och erfarenhet i stort som smått. Du kommer även att ha områden som just du ansvarar för.
Om arbetsplatsen
Idun vårdcentral i Storå är en mindre vårdenhet med drygt 4 500 listade patienter. Enheten har ett tydligt fokus på primärvårdens uppdrag och verkar nära, avgränsat och hållbart för medborgarnas bästa. Vi står för kvalitet, professionalitet och ett varmt bemötande.
Vårdcentralen drivs i privat regi på uppdrag av Region Örebro län.
Om tjänsten
Som sjuksköterska/distriktssköterska inom primärvården arbetar du med bedömningar och insatser utifrån din profession i nära samarbete med vårdcentralens övriga professioner. Du hanterar inkommande telefonrådgivning, bokar patienter, sköter mottagningen och utför samtliga förekommande arbetsuppgifter.
För att trivas inom primärvården behöver du som person kunna göra snabba, utförliga och korrekta bedömningar för att i nästa led kunna fördela patienten till rätt resurs. De system som du främst kommer att arbeta i är Cosmic, TeleQ och 1177.
Vad vi kan erbjuda dig
Vi bjuder på god frukost varje dag
En plats i ett litet och engagerat team med korta beslutsvägar
Nära samarbete mellan yrkesgrupper och stort professionellt förtroende
Handledning inom din profession
Möjlighet att forma och utvecklas inom ditt uppdrag
En arbetsplats där idéer tas till vara och beslut snabbt kan omsättas i praktiken
Stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
Friskvårdsbidrag
Låter det som en intressant tjänst för dig? Tveka inte, skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Intervjuer kommer att ske v 27 - 28, så vänta inte med din ansökan. I din ansökan ska du förutom personligt brev och fullständigt CV även bifoga kopia på din legitimation som sjuksköterska/distriktssköterska.
Rekryteringsansvarig: leg. Hälso- och sjukvårdskurator Emilia Eriksson,
Telefon: 072-232 66 14
Mejl: kontakt@emiliaeriksson.se
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: kontakt@emiliaeriksson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Primärvård i Storå AB
(org.nr 559513-7935)
Kopparbergsvägen 17 (visa karta
)
711 76 STORÅ Arbetsplats
Idun vårdcentral Kontakt
Vårdcentralschef
Hanna Hellberg hanna.hellberg@idunvardcentral.se 0703887606 Jobbnummer
9962308