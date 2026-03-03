Lagerpersonal i Göteborg sökes
Social attitude AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
Redo för ett extrajobb där det händer grejer och dagarna flyger förbi? Då kan detta vara helt rätt för dig!
Jobbhuset söker nu en person som kan jobba extra på vår kunds lager i Göteborg. Här är du med och ser till att ordrar plockas, paket packas och att lagret fortsätter rulla smidigt
Du behöver inte ha lagererfarenhet. Har du rätt inställning, gillar att jobba praktiskt och inte tvekar att hugga i, så fixar vi resten tillsammans.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Ett team som hjälps åt och håller energin uppe
Ett extrajobb där du både gör nytta och håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och tar ansvar
Att du trivs i ett jobb med tempo
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du är redo att börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9772903